Se si vuole conoscere e capire perché Alfa Romeo è uno dei marchi più amati dagli italiani, allora bisogna recarsi nell'omonimo viale nella città di Arese, alle porte di Milano. Il luogo dove un tempo di costruivano automobili, oggi è sede di un museo che ne custodisce la storia, l'eredità, il simbolo. Il "Museo dell'anno" secondo la classifica Best in Classic 2026.

Custoditi i cimeli

Un premio che rende omaggio a una tradizione industriale che richiama pochi paragoni in tutta Europa. Alfa Romeo è un marchio profondamente radicato nell'identità dell'automobile italiana, nel senso comune degli italiani e nel cuore di tutti gli appassionati che continuano a pensare al Biscione come a un riferimento per stile e prestazioni. All'interno del museo (che quest'anno compie 50 anni) sono conservate alcune vetture iconiche, ritenute tra le più belle (e costose) di tutto il mondo.

Palcoscenico d'onore

La premiazione si è svolta durante la cerimonia Best in Classic 2026 a margine di Milano AutoClassica (e promossa da Ruoteclassiche). "È un riconoscimento che rende omaggio non soltanto allo straordinario patrimonio automobilistico di Alfa Romeo, ma anche all'impegno quotidiano nel custodirlo, valorizzarlo e condividerlo con un pubblico sempre più ampio", ha dichiarato Lorenzo Ardizio, curatore del Museo Storico Alfa Romeo. Se non siete ancora andati, merita una visita.