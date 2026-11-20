Alfa Romeo e Luna Rossa. Un'associazione che non viene proprio da sé, considerando che il marchio automobilistico ha poco a che fare con un team di vela. E viceversa. Eppure a legarli c'è il tema dell'italianità: l'appartenenza a un Paese a cui si riconosce la capacità di creare e costruire il bello, senza rinunciare alle prestazioni. Che siano su terra o in acqua.

Solo 10

La collaborazione tra i due ha portato alla creazione della linea "Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa". Nel nome c'è già tutto: la berlina sportiva (520 CV) è stata personalizzata dal programma Bottega Fuoriserie in modo che riprendesse gli elementi estetici dello scafo nominato Team of the Year 2026. Rispetto al modello di serie sono stati aggiunti elementi in fibra di carbonio, una tinta esterna cangiante con bande rosse e la colorazione dei cerchi che è specifica nera o rossa.

Potentissima

Anche l'abitacolo ha ricevuto una cura "artigianale": oltre ai sedili Sparco, i rivestimenti della plancia sono ricavati dal sottilissimo strato che costituisce la vela di Luna Rossa. Ne saranno prodotte soltanto 10 per tutto il mondo (il prezzo di acquisto non è stato comunicato) con le consegne previste nelle prossime settimane. Dal punto di vista tecnico, non sono state fatte aggiunte e il motore che pulsa sotto il cofano è il solito 2.9 litri V6 biturbo.