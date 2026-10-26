Scenari

Per Alfa Romeo gli schermi nelle auto sono obsoleti

Il capo del design del marchio, Alejandro Mesonero, intende liberare i modelli dai display troppo grandi 

di Redazione Drive Up
26 Ott 2026 - 09:30
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© Ufficio Stampa

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Si parla da tempo di come gli schermi sulle nuove automobili siano, oltre una possibile fonte di distrazione, destinati a fare "invecchiare" l'abitacolo molto velocemente. Se si cede alla tendenza della digitalizzazione, si accettano i ritmi di sviluppo di un'industria tecnologica che agisce al doppio della velocità. Qualcuno che vorrebbe invertire la rotta, però, c'è.
C'era una volta
Alfa Romeo è sempre stato un marchio fortemente ancorato alla sua identità sportiva: strumenti tecnologici non sono assolutamente indispensabili su automobili che dovrebbero emozionare alla guida. Poi le cose hanno smesso di funzionare e anche il Biscione si è dovuto adeguare alle richieste del mercato facendo SUV e mettendoci dentro degli schermi. Il capo del design di Alfa, Alejandro Mesonero-Romanos, sembra però intenzionato a rimettere le cose al loro posto.
Rischio obsolescenza
Intervistato dalla rivista inglese Autocar, il manager ha intenzione di "liberarsi dagli schermi" sostenendo che questo tipo di impostazione comprometta il design degli interni. Basta salire a bordo di un qualsiasi modello per rendersi conto di come la plancia sia ormai progettata attorno all'offerta d'intrattenimento invece di rispondere alle esigenze del guidatore. La creatività è così "castrata" e le auto si assomigliano sempre di più. Alfa vorrebbe, per questo, ridare spessore e personalità al proprio abitacolo.

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