Il motore termico ha altri 10 o 15 anni di vita, secondo Mercedes

Ci stanno provando tutti a dare una data di scadenza (a priori) al motore a combustione. La Politica europea ha proposto il 2035: da lì in poi il futuro sarebbe dovuto essere soltanto elettrico. Poi ci ha ripensato. Alcuni addetti ai lavori hanno scelto di dedicarsi esclusivamente alla produzione di vetture elettriche mentre altri restano impegnati su entrambe le tecnologie. C'è poi chi ha le idee particolarmente chiare come Ola Källenius, CEO di Mercedes che ritiene cilindri e pistoni una realtà ancora per i prossimi 10, 15 anni.

Avanti con l'elettrico

La Stella di Stoccarda prosegue il suo impegno verso la mobilità a basse emissioni, e lo dimostra presentando al grande pubblico modelli AMG ad altissime prestazioni (seppur silenziosi). Eppure, i clienti stessi hanno preteso a gran voce un ritorno di motori più emozionali ed emozionanti. E sono stati accontentati: il 4.0 litri V8 di nuova generazione è già predisposto per rispettare gli standard di omologazione Euro 7. Il punto della questione sta proprio qui: un'offerta che coincide con una libertà di scelta per il consumatore, che può orientarsi con consapevolezza secondo le sue esigenze e necessità.

Una prospettiva

La dichiarazione di Källenius (rilasciata durante un incontro con la stampa a Pune, in India) è da intendere non come una scadenza fissa, piuttosto come una prospettiva temporale che serve all'industria automobilistica per trasformarsi. Una data da sola non spiega le differenti dinamiche di mercato, ed è quindi credibile ipotizzare che alcune parti del mondo arrivino prima a una completa transizione, altre più tardi e alcune forse mai. Nei prossimi tre anni, Mercedes presenterà quaranta novità tra termiche ed elettriche. Ognuno potrà scegliere quello che preferisce, senza pensare al domani.