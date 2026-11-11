Avengers Doomsday: lo spot di Jeep nasconde due spoiler

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Il marchio americano ha pubblicato un video dove si vedono sette suoi modelli guidati da supereroi o coinvolti in sequenze che riguardano la prossima pellicola. I veicoli in sé non sono una particolare novità, anzi, ma il modo in cui sono stati presentati potrebbe invece anticipare alcuni elementi del film Avengers: Doomsday fino a oggi rimasti senza conferme. Nelle scene finali dello spot, ad esempio, si intravede quello che sembra essere il Doomstadt, il castello del Dottor Destino rimasto ancora inedito.

Torna anche Strange?

Altre sequenze mostrano il fittizio Stato di Latveria, collocato nell'Europa dell'est mentre la presenza di sette portali (per altrettante Jeep) alla termine del filmato ha riacceso le speculazioni sull'eventuale presenza del Dottor Strange nella pellicola. Mai ufficialmente confermata dalla produzione. La collaborazione tra Jeep e Marvel ha avuto il suo picco lo scorso maggio, quando in occasione dei 250 anni degli USA è stata presentata una Wrangler speciale. Dipinta in bianco, rosso e blu e con lo scudo di Capitan America sulla copertura della ruota di scorta.