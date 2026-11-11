Collaborazioni

Avengers Doomsday: lo spot di Jeep nasconde due spoiler

Il marchio americano è lo sponsor dell'ultimo cinecomic in uscita il 18 dicembre

di Redazione Drive Up
11 Nov 2026 - 08:32
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© Ufficio Stampa

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Sarà una battaglia epica, senza precedenti e che richiederà l'intervento, l'aiuto di tutti i migliori e più forti tra i supereroi. Gli Avengers (i Vendicatori) dovranno vedersela con il Dottor Destino: uno dei cattivi più cattivi della storia dei fumetti. Il gruppo che lo affronterà non è stato ancora del tutto confermato, ma qualche indicazione in più potrebbe arrivare da una pubblicità di Jeep.

Spoiler
Il marchio americano ha pubblicato un video dove si vedono sette suoi modelli guidati da supereroi o coinvolti in sequenze che riguardano la prossima pellicola. I veicoli in sé non sono una particolare novità, anzi, ma il modo in cui sono stati presentati potrebbe invece anticipare alcuni elementi del film Avengers: Doomsday fino a oggi rimasti senza conferme. Nelle scene finali dello spot, ad esempio, si intravede quello che sembra essere il Doomstadt, il castello del Dottor Destino rimasto ancora inedito.
Torna anche Strange?
Altre sequenze mostrano il fittizio Stato di Latveria, collocato nell'Europa dell'est mentre la presenza di sette portali (per altrettante Jeep) alla termine del filmato ha riacceso le speculazioni sull'eventuale presenza del Dottor Strange nella pellicola. Mai ufficialmente confermata dalla produzione. La collaborazione tra Jeep e Marvel ha avuto il suo picco lo scorso maggio, quando in occasione dei 250 anni degli USA è stata presentata una Wrangler speciale. Dipinta in bianco, rosso e blu e con lo scudo di Capitan America sulla copertura della ruota di scorta.

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