Curiosità 83 Mercedes finiscono all'asta

Al centro del tesoro automobilistico spicca la dinastia della Classe S, ripercorsa attraverso le generazioni che hanno fatto la storia dell'industria tedesca, dalla W112 alla W109, passando per le intramontabili W126 e W140. Ma il vero valore per i puristi risiede nelle specifiche fuori dal coro e nelle cromie eccentriche che raramente trovavano spazio nei listini ufficiali del marchio. Tra i pezzi forti spiccano una 450 SEL 6.9 verniciata in un audace Citrus Green Metallic, una 300 SE color Surf Blue abbinata a un rarissimo cambio manuale, e una sequenza di berline e coupè rifinite con tinte che sfidano la proverbiale sobrietà teutonica. Il perimetro della collezione supera tuttavia i confini della Classe S, abbracciando pietre miliari di epoche differenti. Dalla storica 170 Sport-Roadster del 1933 fino alla maestosa Mercedes 600 del 1969, passando per un'imponente Maybach 62 e per un'ineguagliabile 300 SL Roadster, il catalogo rappresenta un viaggio enciclopedico nella tecnica e nel lusso di Stoccarda. L'assenza di una base d'asta minima rende l'appuntamento un terreno di caccia imperdibile per speculatori e veri appassionati