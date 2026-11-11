Tennis: Errani e Paolini vincono ancora, è semifinale alle Wta Finals

Si apre in un sorriso raggiante, il volto di Sara Errani e Jasmine Paolini quando scoprono di essere matematicamente qualificate in semifinale da prime nel girone delle Wta Finals, dopo il successo contro Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez: "Mi sono divertita tanto. I fan sono stati incredibili, mi hanno dato un sacco di energia anche nei momenti difficili del primo set", ha detto Paolini. Nonostante la qualificazione già ottenuta, la coppia non si accontenta: "Siamo felicissime e contentissime di essere già qualificate per la semifinale - ha commentato Errani - però c'è un altro match importante e vogliamo provare a vincere anche il terzo, ce la metteremo tutta".