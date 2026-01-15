Logo SportMediaset

Il modellino Aston Martin che costa come una Fiat Panda

È la riproduzione in scala 1:8 della Valkyrie realizzato da Amalgam in soli 199 pezzi, proprio come l'auto originale

di Massimiliano Cocchi
15 Gen 2026 - 12:06
Il modello in scala 1:8 della Aston Martin Valkyrie è prodotto da Amalgam Collection, un brand specializzato nella produzione di modellini extra lusso, riproduzioni accuratissime degli esemplari reali.  Questo è frutto di oltre 3.000 ore di sviluppo e richiede più di 300 ore di assemblaggio per ogni singolo esemplare.
Come l'originale
È composto da migliaia di parti ingegnerizzate con precisione: fusioni, elementi fotoincisi e componenti metallici lavorati CNC. La realizzazione avviene utilizzando i dati CAD originali, i codici colore e le specifiche dei materiali forniti direttamente da Aston Martin, a garanzia di una fedeltà assoluta rispetto all’auto reale.
Unica
La Valkyrie nasce dalla partnership tecnologica tra Aston Martin e Red Bull Racing ed è una sintesi senza precedenti: un’auto progettata per essere utilizzabile su strada, ma con prestazioni e soluzioni aerodinamiche di livello estremo, derivate dal mondo delle competizioni. Il design, radicale e senza compromessi, mantiene però i tratti distintivi del marchio britannico.

