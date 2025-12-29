Icone La Aston Martin Valiant da 2,5 milioni di Fernando Alonso

La Valiant è un'edizione limitata a sole 38 unità commissionata dal campione di Formula 1, alla ricerca di un'automobile che esprimesse al meglio la sua idea di piacere di guida. Costruita sulla base della Valour, con cui condivide anche il motore: un 5.2 litri V12 biturbo potenziato dai precedenti 715 CV a 745 CV. La costruzione ha richiesto l'uso di molti elementi in fibra composita e del magnesio per alleggerirla. Ciò che la distingue dalla maggior parte delle altre hypercar in edizione ultralimitata è il cambio manuale a sei marce. La prima - ovviamente - è stata consegnata a Fernando Alonso