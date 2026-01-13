Il 2025 di Pirelli tra tecnologia e riconoscimenti

Il 2025 si chiude come un anno da record per Pirelli, che consolida il proprio ruolo di riferimento nell’innovazione grazie ai risultati ottenuti nei test comparativi e ai riconoscimenti internazionali assegnati da enti indipendenti e riviste specializzate. I nuovi pneumatici delle famiglie P Zero, Cinturato e Scorpion hanno collezionato 27 podi, di cui 15 primi posti, su 34 prove affrontate nel corso dell’anno, confermando l’efficacia delle soluzioni introdotte per il mercato globale ed europeo.

Vincitori

Protagonisti assoluti sono stati il nuovo P Zero di quinta generazione e il Cinturato estivo, entrambi capaci di imporsi più volte grazie a un equilibrio riconosciuto tra prestazioni, sicurezza ed efficienza. Risultati di rilievo anche per il P Zero Winter 2, premiato nei test nordici, mentre la gamma all season ha visto il Cinturato All Season SF3 dominare le comparative europee, contribuendo ai titoli di All Season Champion 2025 e Top Manufacturer of All Season Tyres.

Nuove tecnologie

Accanto ai successi di prodotto, il 2025 ha segnato un passaggio chiave anche sul fronte tecnologico. La piattaforma Pirelli Cyber Tyre, capace di dialogare in tempo reale con l’elettronica del veicolo attraverso sensori integrati e algoritmi proprietari, ha ottenuto quattro prestigiosi riconoscimenti internazionali per l’innovazione e la sicurezza. Un risultato che rafforza la visione di Pirelli verso una mobilità sempre più connessa, digitale e orientata alla sicurezza.