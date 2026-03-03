Milan, il patto dei senatori: vincere il derby per non mollare la corsa scudetto

C'è un'aria strana a Milanello. Il saggio, e sempre molto cauto, Massimiliano Allegri, tira dritto per la sua strada e continua a focalizzarsi, almeno di fronte alle telecamere, sull'obiettivo Champions League. Parte della squadra, invece, non ha paura a pensare in grande e continua a credere che il sogno scudetto sia ancora possibile. Lo si percepisce qua e là da alcune dichiarazioni (Leao, l'ultimo in ordine di tempo) e anche all'interno dello spogliatoio c'è chi continua a pensare che non sia finita fino a che non è finita.