VERSO IL DERBY

Milan, il patto dei senatori: vincere il derby per non mollare la corsa scudetto

L'appuntamento di domenica sera è fondamentale per tenere vivo il sogno tricolore. Impresa difficile, ma non impossibile

03 Mar 2026 - 09:06
C'è un'aria strana a Milanello. Il saggio, e sempre molto cauto, Massimiliano Allegri, tira dritto per la sua strada e continua a focalizzarsi, almeno di fronte alle telecamere, sull'obiettivo Champions League. Parte della squadra, invece, non ha paura a pensare in grande e continua a credere che il sogno scudetto sia ancora possibile. Lo si percepisce qua e là da alcune dichiarazioni (Leao, l'ultimo in ordine di tempo) e anche all'interno dello spogliatoio c'è chi continua a pensare che non sia finita fino a che non è finita. 

Così, scrive la Gazzetta, è nato un patto tra i senatori: vincere il derby - ovviamente tappa fondamentale - e continuare a tenere viva la corsa scudetto. Anche se l'Inter viaggia a una media quasi impossibile e non mostra segni di cedimento. Mai. Il campionato però è ancora lungo e tornare a meno sette dalla capolista, dentro una stagione intensa che appesantisce le gambe, resta l'unico modo per provare a mettere pressione ai nerazzurri costringendoli a guadagnarsi lo scudetto giornata dopo giornata.

Anche perché, in fondo, quel che è valso per il Milan può valere anche per l'Inter. Dopo la lunga serie di partite senza sconfitte, un ko era una delle possibilità ed è arrivato contro il Parma. Ora però tocca all'Inter, che sembra senza limiti ma che, lo ha dimostrato il Bodo, può incappare come tutti gli altri in una giornata storta. E il conto, in questa occasione, sarebbe semplice: -7 con la vittoria nel derby, -4 in caso di ulteriore passo falso della banda di Chivu. Dopo di che, pur consapevoli di aver bisogno di un aiuto dalla buona sorte, il discorso scudetto potrebbe tornare vivo, di moda, possibile. 

Chiaro, il Milan è chiamato a un percorso netto o quasi e il calendario non è dei più semplici. Ma la squadra ci crede e non molla, fino alla fine come da mantra allegriano. Il derby e poi si vedrà. Vincere è la luce in fondo a questo piccolo tunnel. Passaggio imprescindibile sostenuto dai risultati positivi delle ultime stracittadine. Tanto, vada come vada, tutto porta alla Champions. L'obiettivo, per Allegri e la società, è quello. Se poi l'Inter dovesse vacillare, beh, sarebbe tutta un'altra storia.  

