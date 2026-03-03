Collezioni Ferrari e Porsche: un'asta come nessun'altra

La maggior parte di questi modelli - quando usciti - erano pressoché inaccessibili. Non soltanto per via del prezzo (milionario) d'acquisto: essendo automobili in edizione ultra limitata, Ferrari e Porsche si riservavano la scelta di assegnarle a un pubblico specifico e a loro conosciuto. Insomma, una sorta di "premio" per la fidelizzazione al marchio. Tutte le auto sono in ottime condizioni e - eccetto una - hanno avuto soltanto un unico proprietario. La Porsche 918 Spyder è l'erede della mitica Carrera GT. Con lei debutta l'era ibrida di Porsche: motore 4.6 litri V8 e modulo plug-in (887 CV di potenza): è una delle 300 destinate al mercato USA. Il prezzo stimato si aggira tra i 2,4 e i 2,8 milioni di dollari. L'altra Porsche del lotto è una 959 Sport: solo 29 prodotte per un valore di 5 milioni di dollari. Poi ci sono tre sono Ferrari. Di F12 TDF ne esistono solo 799, e questa in Azzurro California vale tra i 2 e i 2,5 milioni di dollari. La Monza SP2 è un tributo alle corse degli anni '50 che vale fino a 4,5 milioni di dollari. Al vertice, la leggendaria Enzo: il suo valore supera i 15 milioni di dollari