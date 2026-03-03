Aste

Ferrari e Porsche: una collezione inestimabile

Un'asta che raccoglie le hypercar dell'era contemporanea, e che potrebbe battere diversi record

di Redazione Drive Up
03 Mar 2026 - 08:38
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Quando si parla di aste, si tende a considerare protagoniste le automobili d'epoca. Eppure, di vetture esclusive e di grande valore ne sono state prodotte anche in tempi recenti. La maggior parte dei marchi sportivi - infatti - ciclicamente crea un modello che è sintesi di tecnologia e prestazioni in un numero limitato di unità. Un collezionista ha acquistato quasi tutte le hypercar degli ultimi 25 anni di Ferrari e Porsche, che adesso andranno all'asta.

Ferrari e Porsche: un'asta come nessun'altra

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Speciali
La maggior parte di questi modelli - quando usciti - erano pressoché inaccessibili. Non soltanto per via del prezzo (milionario) d'acquisto: essendo automobili in edizione ultra limitata, Ferrari e Porsche si riservavano la scelta di assegnarle a un pubblico specifico e a loro conosciuto. Insomma, una sorta di "premio" per la fidelizzazione al marchio. Tutte le auto sono in ottime condizioni e - eccetto una - hanno avuto soltanto un unico proprietario.
Cinque gemme
La Porsche 918 Spyder è l'erede della mitica Carrera GT. Con lei debutta l'era ibrida di Porsche: motore 4.6 litri V8 e modulo plug-in (887 CV di potenza): è una delle 300 destinate al mercato USA. Il prezzo stimato si aggira tra i 2,4 e i 2,8 milioni di dollari. L'altra Porsche del lotto è una 959 Sport: solo 29 prodotte per un valore di 5 milioni di dollari. Poi ci sono tre sono Ferrari. Di F12 TDF ne esistono solo 799, e questa in Azzurro California vale tra i 2 e i 2,5 milioni di dollari. La Monza SP2 è un tributo alle corse degli anni '50 che vale fino a 4,5 milioni di dollari. Al vertice, la leggendaria Enzo: il suo valore supera i 15 milioni di dollari.

ferrari
porsche
collezione
asta ferrari
asta

Ultimi video

01:12
Jaguar Type 00

Jaguar Type 00

02:07
DR 5 FULL HYBRID

DR 5 FULL HYBRID

01:22
Moto GP 2026 al via

Moto GP 2026 al via

01:34
Skoda Epiq Camouflage

Skoda Epiq Camouflage

01:48
Ferrari, ecco la 499P 2026

Ferrari, ecco la 499P 2026

02:28
Alfa Romeo, la gamma con trazione integrale Q4

Alfa Romeo, la gamma con trazione integrale Q4

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

01:46
Autotorino, un anno da record

Autotorino, un anno da record

15:57
La puntata del 26 febbraio #DriveUp

La puntata del 26 febbraio #DriveUp

02:13
The Greatest Hits

The Greatest Hits

02:02
Nuova Mazda CX-6e

Nuova Mazda CX-6e

01:22
Travis Pastrana emoziona con Bentley

Travis Pastrana emoziona con Bentley

00:17
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:05
Lexus RZ, la nostra prova in pista a Vairano

Lexus RZ, la nostra prova in pista a Vairano

02:46
Ferrari, Corso Pilota On-Ice

Ferrari, Corso Pilota On-Ice

01:12
Jaguar Type 00

Jaguar Type 00

I più visti di Drive Up

La nuova supercar di Jannik Sinner

Il grattacielo Fiat che dominava Parigi

Porsche GT3

Porsche GT3

Iran e petrolio: perché il prezzo della benzina può impazzire

Una Bugatti da 14 milioni di euro...al Lidl

Fiat 600 Multipla, il primo fortunato monovolume

Fiat 600 Multipla, il primo fortunato monovolume

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:06
Milan, il patto dei senatori: vincere il derby per non mollare la corsa scudetto
09:05
Lewis Hamilton è sicuro: la Ferrari ha tutto per vincere il mondiale
08:44
Taremi pronto ad andare in guerra per l'Iran: "Il mio paese ha bisogno di me"
08:38
Ferrari e Porsche: una collezione inestimabile
08:38
Ferrari e Porsche: un'asta come nessun'altra