Italia terzo mercato e record di 911: il 2025 di Porsche

Un anno complesso e insidioso che ha comunque riservato qualche sorpresa e consolidato la reputazione del marchio sul mercato delle sportive. Questo in sintesi il 2025 di Porsche Italia. La filiale - con sede a Padova - ha consegnato 7.228 vetture registrando il quarto miglior anno di sempre e riconfermandosi terzo mercato europeo per importanza. "La performance straordinaria di 911 ci ha inoltre permesso di mantenere stabile il fatturato, insieme alla solidità del business aftersales" ha dichiarato Pietro Innocenti, AD di Porsche Italia.

Bene l'elettrico

La presentazione dei dati ha dimostrato come la strategia di elettrificazione - seppur più lentamente del previsto - stia ripagando alcuni degli sforzi. La nuova Macan con 1.703 unità consegnate è il terzo veicolo di maggior successo. Un cliente su due, tra coloro che l’hanno acquistata, era nuovo per il Marchio e per l'85% di essi ha rappresentato l'ingresso nella mobilità elettrica. "La domanda è ben bilanciata tra le tre tipologie di motorizzazione, con i modelli ibridi che rappresentano il 37% delle vendite, seguiti a breve distacco dai modelli a benzina (36%). Particolarmente significativo è il contributo dei modelli 100% elettrici, che raggiungono una quota del 27%, dichiara Innocenti.

911 record

A rubare la scena è stata però l'icona di casa: la 911. Nel 2025 è la Porsche più venduta d'Italia con 2.544 esemplari consegnati. Il miglior risultato per il modello dal 2008. In Italia, la 911 domina il segmento delle sportive rappresentando il 67,6% delle immatricolazioni complessive. Ottimo risultato anche per Cayenne che con 2.122 unità vendute, si conferma la seconda scelta preferita dagli italiani. Panamera ha chiuso il 2025 con 439 esemplari consegnati, mentre Taycan con 260. La 718, disponibile nel 2025 solo nelle versioni top di gamma Cayman GT4 RS e Spyder RS, completa la classifica con 160 vetture consegnate ai clienti.