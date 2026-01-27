Dati

Italia terzo mercato e record di 911: il 2025 di Porsche

Il marchio di Zuffenhausen ha consegnato nel nostro Paese 7.228 vetture, in calo del 12% rispetto al 2024 

di Redazione Drive Up
27 Gen 2026 - 09:34
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un anno complesso e insidioso che ha comunque riservato qualche sorpresa e consolidato la reputazione del marchio sul mercato delle sportive. Questo in sintesi il 2025 di Porsche Italia. La filiale - con sede a Padova - ha consegnato 7.228 vetture registrando il quarto miglior anno di sempre e riconfermandosi terzo mercato europeo per importanza. "La performance straordinaria di 911 ci ha inoltre permesso di mantenere stabile il fatturato, insieme alla solidità del business aftersales" ha dichiarato Pietro Innocenti, AD di Porsche Italia.
Bene l'elettrico
La presentazione dei dati ha dimostrato come la strategia di elettrificazione - seppur più lentamente del previsto - stia ripagando alcuni degli sforzi. La nuova Macan con 1.703 unità consegnate è il terzo veicolo di maggior successo. Un cliente su due, tra coloro che l’hanno acquistata, era nuovo per il Marchio e per l'85% di essi ha rappresentato l'ingresso nella mobilità elettrica. "La domanda è ben bilanciata tra le tre tipologie di motorizzazione, con i modelli ibridi che rappresentano il 37% delle vendite, seguiti a breve distacco dai modelli a benzina (36%). Particolarmente significativo è il contributo dei modelli 100% elettrici, che raggiungono una quota del 27%, dichiara Innocenti.
911 record 
A rubare la scena è stata però l'icona di casa: la 911. Nel 2025 è la Porsche più venduta d'Italia con 2.544 esemplari consegnati. Il miglior risultato per il modello dal 2008. In Italia, la 911 domina il segmento delle sportive rappresentando il 67,6% delle immatricolazioni complessive. Ottimo risultato anche per Cayenne che con 2.122 unità vendute, si conferma la seconda scelta preferita dagli italiani. Panamera ha chiuso il 2025 con 439 esemplari consegnati, mentre Taycan con 260. La 718, disponibile nel 2025 solo nelle versioni top di gamma Cayman GT4 RS e Spyder RS, completa la classifica con 160 vetture consegnate ai clienti.

Ti potrebbe interessare

videovideo
italia
mercato
record
porsche 911
2025
porsche

Ultimi video

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:29
Triumph Bonneville T120

Triumph Bonneville T120

02:07
Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:09
Mercato dell'auto in Europa

Mercato dell'auto in Europa

01:39
Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Maserati celebra i 100 anni del Tridente

15:58
La puntata del 22 gennaio #DriveUp

La puntata del 22 gennaio #DriveUp

01:58
Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

02:09
Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

02:13
BMW, un 2025 al top: primo brand premium

BMW, un 2025 al top: primo brand premium

03:09
Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

03:12
Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

01:02
Un record al contrario, Ligier e il giro lento

Un record al contrario, Ligier e il giro lento

01:35
L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

01:50
WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

Rally Monte-Carlo da incubo: Solberg vola nella notte e comanda

Perché il rally di Monte Carlo è stato un successo per Lancia

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

L'incredibile scorta che il Qatar ha inviato a Milano

Avvistata a Milano una Alfa Romeo 33 Stradale

Il nuovo sponsor cinese del Napoli

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:00
Incredibile al Tour Down Under: canguro in strada, feriti diversi ciclisti
10:00
Daniel Maldini pronto per Sarri: visite mediche e firma con la Lazio
10:00
Il Milan cerca Puljic: chi è il difensore del Bayern Monaco
09:50
Milan-Comvest, accelerata decisa: Red Bird può chiudere in dieci giorni
09:48
Australian Open: Sabalenka supera Jovic e va in semifinale