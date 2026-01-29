Renault Symbiz e Austral: ecco i full hybrid dai consumi contenuti per conquistare il segmento C

MILANO - Non è una notizia che il segmento C riveste un ruolo di primo piano all'interno della gamma della Case automobilistiche: un ambito che Renault conosce molto bene, come attestano i dati di vendita. Solo questa tipologia di auto, infatti, rappresenta il 30% delle vendite e, scorporando ulteriormente il dato, ben il 75% sono unicamente C-SUV . Un'area che il brand francese presidia con due veicoli: Symbioz e Austral. Due veicoli diversi per certi aspetti, che abbiamo nelle motorizzazioni E‑Tech full hybrid , rispettivamente da 200 e 160 cv.