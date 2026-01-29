Renault Symbiz e Austral: ecco i full hybrid dai consumi contenuti per conquistare il segmento C

Renault "svela" Symbioz: è un suv di segmento C
© ufficio-stampa
© ufficio-stampa
La Casa francese consolida la sua presenza nel cuore del mercato dei C-SUV grazie a Symbioz e Austral, con due motorizzazioni full Hybrid ancor più efficienti, rispettivamente da 160 e 200 cvdi Alfredo Toriello
MILANO - Non è una notizia che il segmento C riveste un ruolo di primo piano all'interno della gamma della Case automobilistiche: un ambito che Renault conosce molto bene, come attestano i dati di vendita. Solo questa tipologia di auto, infatti, rappresenta il 30% delle vendite e, scorporando ulteriormente il dato, ben il 75% sono unicamente C-SUV. Un'area che il brand francese presidia con due veicoli: Symbioz e Austral. Due veicoli diversi per certi aspetti, che abbiamo nelle motorizzazioni E‑Tech full hybrid, rispettivamente da 200 e 160 cv.
© ufficio-stampa
© ufficio-stampa
Partiamo dal C-SUV compatto di casa Renault, lungo 4,41 metri (quasi un segmento B), pensato per chi desidera un assetto rialzato e agilità in città. Le dimensioni compatte permettono alla Symbioz di muoversi con naturalezza nel traffico, senza compromettere spazio per i passeggeri e una buona capienza del bagagliaio. Caratteristiche che si sposano alla perfezione con il powertrain ibrido: un 1.8 aspirato abbinato all’elettrico per una potenza complessiva di 160 CV.
© Ufficio Stampa
Un buon compromesso tra prestazioni, consumi ed emissioni ridotte (98 g/km CO2). Nel nostro breve tragitto - tra le vie di Milano e le strade extraurbane per raggiungere Saronno - questa particolare motorizzazione ha mantenuto fede a quanto dichiarato dalla casa mantenendo i consumi intorno ai 4,3 L/100 km.
© Ufficio Stampa
Dalla più piccola Symbioz alla più grande Austral, con cui si entra nel cuore dei C-SUV grazie ai suoi 4,51 metri. Una volta che ci si siede è innegabile il comfort così come l'attenzione alla tecnologia, con la configurazione del doppio schermo a "L" - tipica dei modelli di ultima generazione di Renault - e il sistema OpenR Link.
© Ufficio Stampa
Sotto il cofano trova posto un full hybrid 1.2, 70 cv elettrici combinati a 130 termici, per una potenza complessiva di 200 cv. Anche qui i consumi sono bassi, soprattutto per un veicolo dalla forte vocazione familiare, infatti nel nostro giro abbiamo registrato 5,7 L/100 km. Insomma, un'architettura che permette di avere efficienza e stabilità, con il termico e l'elettrico che lavorano in perfetta sinergia a regalare. Mentre, a trasmettere un piacevole senso di stabilità, ci pensa il sistema 4control che a bassi regimi, con le ruote sterzanti, anche le manovre in spazi angusti diventano semplici e ad alte velocità assicura tenuta e controllo.
© Ufficio Stampa
Symbioz e Austral, anche se con vocazioni diverse, condividono tanto quando si parla di efficienza e tecnologia, dimostrandosi dei validi prodotti per presidiare quel segmento C che continua a crescere sempre di più.