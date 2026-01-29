Atletica, tre squalificati per scommesse su gare agli Europei e Mondiali

Tre atleti di atletica leggera sono stati giudicati colpevoli di aver scommesso sui loro compagni di squadra in gare dei Campionati mondiali ed europei. L'Unità per l'Integrità dell'Atletica ha annunciato che la mezzofondista francese Aurore Fleury ha vinto 5.000 euro (6.000 dollari) da una scommessa di 2.000 euro (2.400 dollari) ai Campionati Europei del 2024 a Roma. Ha ricevuto una squalifica di sei mesi e una multa. I discoboli tedeschi Henrik Janssen e Steven Richter hanno piazzato scommesse per un totale rispettivamente di 100 euro e 40 euro ai Mondiali dello scorso settembre a Tokyo. Hanno ricevuto una squalifica di tre mesi con sospensione della pena.