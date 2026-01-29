L'Atalanta recupera Bellanova: è convocabile per il Como
L'Atalanta recupera Raoul Bellanova per la trasferta di domenica prossima contro il Como. L'esterno destro, rimasto a lavorare a Zingonia in occasione della partita di Champions League con l'Union Saint-Gilloise, ha saltato le ultime dieci partite.
Nella sessione in tarda mattinata al Centro Sportivo Bortolotti, il laterale è tornato ad allenarsi in gruppo a tempo pieno. Previsto il rientro dal 1' di Carnesecchi in porta, Scalvini e Djimsiti in difesa, Zalewski a sinistra e De Ketelaere con Scamacca davanti.
Seduta di scarico per chi ha giocato mercoledì sera a Bruxelles. Mitchel Bakker, che lunedì a Formello con la Lazio giocherà ancora con la Primavera per riabituarsi al ritmo gara dopo averlo fatto col Frosinone, ha svolto allenamento con l'Under 23.