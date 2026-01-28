La Ferrari 250 GT blu di De Portago all'asta

Perché questa Ferrari 250 GT è unica
Non tutte le auto diventano leggenda perché sono le più veloci o le più rare. Alcune lo diventano perché fanno qualcosa che cambia la storia. La Ferrari 250 GT Berlinetta telaio 0557 GT è una di queste: non solo vinse, ma diede il nome a un’intera stirpe. Da quel momento, la 250 GT non fu più solo una sigla. Divenne Tour de France. Il suo valore è di circa 13 milioni di euro.
De Portago e l’impresa che cambiò tutto
Nel 1956 al volante c’era Alfonso de Portago, uno dei personaggi più carismatici del motorsport europeo. Aristocratico, atleta, pilota Ferrari e simbolo di un’epoca, De Portago trasformò il Tour de France Auto in un manifesto di superiorità tecnica e umana. La gara era una delle più dure in assoluto: oltre 2.800 chilometri, circuiti, cronoscalate e strade aperte, dove affidabilità e velocità contavano quanto il talento. De Portago portò la 0557 GT a dominare la competizione, vincendo cinque prove su sei.
Un mito che non ha mai perso
La storia non si fermò lì. Dopo il Tour, la stessa vettura continuò a correre e a vincere, sempre con De Portago, fino alla tragica fine del pilota alla Mille Miglia del 1957. Un dettaglio rende questa Ferrari unica ancora oggi: in carriera non ha mai conosciuto la sconfitta. Rimasta sorprendentemente originale e oggi certificata Ferrari Classiche, la 0557 GT non è soltanto una delle Ferrari più importanti mai costruite. È l’unica che, grazie a De Portago e a una vittoria irripetibile, ha cambiato il nome della propria storia.