La Ferrari 250 GT blu di De Portago all'asta

De Portago e l’impresa che cambiò tutto

Nel 1956 al volante c’era Alfonso de Portago, uno dei personaggi più carismatici del motorsport europeo. Aristocratico, atleta, pilota Ferrari e simbolo di un’epoca, De Portago trasformò il Tour de France Auto in un manifesto di superiorità tecnica e umana. La gara era una delle più dure in assoluto: oltre 2.800 chilometri, circuiti, cronoscalate e strade aperte, dove affidabilità e velocità contavano quanto il talento. De Portago portò la 0557 GT a dominare la competizione, vincendo cinque prove su sei.

Un mito che non ha mai perso

La storia non si fermò lì. Dopo il Tour, la stessa vettura continuò a correre e a vincere, sempre con De Portago, fino alla tragica fine del pilota alla Mille Miglia del 1957. Un dettaglio rende questa Ferrari unica ancora oggi: in carriera non ha mai conosciuto la sconfitta. Rimasta sorprendentemente originale e oggi certificata Ferrari Classiche, la 0557 GT non è soltanto una delle Ferrari più importanti mai costruite. È l’unica che, grazie a De Portago e a una vittoria irripetibile, ha cambiato il nome della propria storia.