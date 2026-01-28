Aste

La Ferrari 250 GT blu di De Portago all'asta

Nel motorsport esistono auto vincenti. Poi esistono auto che fanno talmente bene il loro lavoro da riscrivere la storia, al punto da ribattezzare un’intera famiglia di modelli

di Redazione Drive Up
28 Gen 2026 - 08:49
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Non tutte le auto diventano leggenda perché sono le più veloci o le più rare. Alcune lo diventano perché fanno qualcosa che cambia la storia. La Ferrari 250 GT Berlinetta telaio 0557 GT è una di queste: non solo vinse, ma diede il nome a un’intera stirpe. Da quel momento, la 250 GT non fu più solo una sigla. Divenne Tour de France. Il suo valore è di circa 13 milioni di euro.

Perché questa Ferrari 250 GT è unica

1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

De Portago e l’impresa che cambiò tutto
Nel 1956 al volante c’era Alfonso de Portago, uno dei personaggi più carismatici del motorsport europeo. Aristocratico, atleta, pilota Ferrari e simbolo di un’epoca, De Portago trasformò il Tour de France Auto in un manifesto di superiorità tecnica e umana. La gara era una delle più dure in assoluto: oltre 2.800 chilometri, circuiti, cronoscalate e strade aperte, dove affidabilità e velocità contavano quanto il talento. De Portago portò la 0557 GT a dominare la competizione, vincendo cinque prove su sei.
Un mito che non ha mai perso
La storia non si fermò lì. Dopo il Tour, la stessa vettura continuò a correre e a vincere, sempre con De Portago, fino alla tragica fine del pilota alla Mille Miglia del 1957. Un dettaglio rende questa Ferrari unica ancora oggi: in carriera non ha mai conosciuto la sconfitta. Rimasta sorprendentemente originale e oggi certificata Ferrari Classiche, la 0557 GT non è soltanto una delle Ferrari più importanti mai costruite. È l’unica che, grazie a De Portago e a una vittoria irripetibile, ha cambiato il nome della propria storia.

