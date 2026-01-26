Olimpiadi

L'incredibile scorta che il Qatar ha inviato a Milano

Un convoglio di mezzi blindati con la scritta “State of Qatar” ha attraversato la città scortato dalla Polizia di Stato

di Redazione Drive Up
26 Gen 2026 - 09:08
© Foto da web

© Foto da web

Una lunga colonna di fuoristrada blindati, dotati di lampeggianti e chiaramente marchiati “State of Qatar”, ha attraversato il centro di Milano causando rallentamenti e attirando l’attenzione di automobilisti e passanti. Nessuna visita ufficiale né emergenza, ma un’operazione pianificata che rientra nella preparazione del dispositivo di sicurezza per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, al via il prossimo 6 febbraio.
Prove generali
I mezzi, almeno nove, sono arrivati in Italia atterrando all’aeroporto di Malpensa, per poi muoversi verso Milano divisi in due convogli. Il corteo ha attraversato alcuni dei luoghi più simbolici e strategici della città, dal Duomo all’Arco della Pace, dal Castello Sforzesco fino allo stadio di San Siro. Una sorta di test operativo sul campo, pensato per verificare tempi, coordinamento e gestione della viabilità in vista dell’evento olimpico. Insieme ai veicoli, erano presenti anche 104 operatori delle forze di sicurezza, impegnati in una simulazione a pieno regime.
Collaborazione
La presenza dei mezzi qatarioti è il risultato di un accordo di cooperazione tra Italia e Qatar, formalizzato lo scorso settembre durante la visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel Paese guidato dallo sceicco Khalifa bin Hamad Al Thani. L’intesa prevede il supporto delle forze di sicurezza del Qatar nella gestione dell’ordine pubblico durante i Giochi. L’arrivo dei mezzi e degli agenti a Milano segna l’inizio concreto del lavoro congiunto in vista di uno degli eventi più complessi sul piano organizzativo e della sicurezza che l’Italia affronterà nei prossimi anni.

