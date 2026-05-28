Genesis arriva in Italia con tre auto elettriche

I tre nuovi modelli elettrici di Genesis per l'Italia
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Design scultoreo, architetture a 800 volt e un servizio clienti totalmente personalizzato, con GV60, GV70 e G80 il marchio coreano lancia una sfida di altissimo livello al tradizionale segmento premiumdi Tommaso Marcoli
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Il mercato premium italiano si arricchisce di un nuovo, ambizioso protagonista che punta a scardinare le storiche gerarchie del lusso europeo. Genesis, il brand di alta gamma del Gruppo Hyundai, ufficializza il suo sbarco in Italia portando con un'offensiva di prodotto incentrata sull'elettrificazione.
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Tre vetture
Il manifesto tecnologico di questo debutto si concretizza in tre modelli, a partire dalla Genesis GV60, un crossover caratterizzato da linee tese e da un look da coupé rialzata e dalla tecnologia di ricarica ultra-rapida a 800 volt, capace di ripristinare l'energia dal 10 all'80% in meno di venti minuti. Su strada, la GV60 sorprende per l'agilità dello sterzo e la spinta istantanea dei suoi motori. Un gradino più sopra si posiziona la Genesis GV70, con potenza complessiva di 490 CV: un modello per i lunghi viaggi autostradali.
Berlina di rappresentanza
Il vertice della rappresentanza istituzionale è invece presidiato dalla Genesis G80, una berlina classica a tre volumi che reinterpreta il concetto di ammiraglia in chiave contemporanea. Lunga cinque metri e mossa da due motori elettrici che assicurano una trazione integrale fluida e vellutata, la G80 è pensata per i grandi stradisti e per i manager che non vogliono rinunciare alla distinzione. Il comportamento dinamico beneficia delle sospensioni predittive, garantendo un effetto "tappeto volante".