Genesis sbarca in Italia

Son-nim: è l’espressione che racchiude il concetto di ospitalità tutto coreano. E che rappresenta Genesis, il primo brand del Paese asiatico “premium” nato nel 2015 e pronto a sbarcare in Italia con tre modelli 100% elettrici.

Si parte con il botto

GV60 è un suv di segmento C, dalla spiccata personalità, ma al tempo stesso elegante; lungo circa 4 metri e mezzo ha un motore alimentato da una batteria di nuova generazione da 84 kWh, con un’autonomia che arriva fino a 561 Km, con tempi di ricarica rapidissimi (dal 10 all’80% in 19 minuti), grazie alla tecnologia a 800 Volt, la stessa che equipaggia anche Electrified GV70. In questo caso si tratta di un D-Suv lungo 4 metri e 71 cm, il modello intermedio della gamma Genesis in Italia, con un corpo vettura ben piantato per terra, senza rinunciare alla fluidità e all’armonia delle superfici.

Design riuscito

Un design che accomuna tutti i modelli della gamma Genesis: “togliere per valorizzare”, una filosofia tipica del minimalismo coreano in cui ogni linea ha comunque una funzione precisa. Eleganza, carattere atletico e attenzione al dettaglio: sono queste le caratteristiche anche di Electrified G80, berlina di grandi dimensioni, massima espressione del linguaggio di Genesis. Al centro del progetto c’è l’idea dello spazio vissuto, a tutto vantaggio di chi viaggia a bordo. Interni curati, minimalisti e pensati come spazi naturali, in linea con il concetto di accoglienza e ospitalità espresso dal “son-sim”, tipico di Genesis. Anche le parti meno visibili sono piacevoli al tatto, i sedili confortevoli, per contribuire al benessere di guidatore e passeggeri insieme alle tecnologie innovative integrate con cura per accompagnare l’esperienza in modo naturale.

Un arrivo atteso

“L’arrivo di Genesis in Italia è una grande opportunità per far conoscere ai clienti del nostro Paese un nuovo concetto di esperienza premium - ha dichiarato Francesco Calcara, President & CEO Genesis Italia - Dal punto di vista del prodotto, sicuramente, con una gamma modelli che rappresenta la quintessenza della qualità coreana, ma anche dal servizio, dalle attenzioni che vogliamo dedicare al cliente in tutta la durata del possesso. Noi italiani siamo attenti al design ed allo stile e sicuramente con Genesis abbiamo molto da raccontare loro. Una gamma di prodotti che si distingue per personalità e che appaga nell’uso quotidiano. Una grande attenzione al dettaglio e innovazioni che elevano concretamente l’esperienza d’uso”.

Già nei top

Grazie a questo approccio, in soli dieci anni Genesis si è affermata tra i primi dieci marchi premium al mondo, superando 1,5 milioni di auto vendute, con una velocità di crescita mai registrata prima da alcun altro brand premium o di lusso in così poco tempo, mantenendo però profitti elevati. Forte del successo globale, il Brand punta ora a raggiungere le 350.000 unità annue vendute entro il 2030, espandendo la propria presenza in Europa: dopo il debutto nel 2021 in Germania, Regno Unito e Svizzera, nel 2026 il Brand approda in Italia, Francia, Spagna e Paesi Bassi con un piano di sviluppo focalizzato sulla qualità.