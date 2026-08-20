Indiscrezioni

Ford starebbe pensando a un Bronco pick-up

Il costruttore americano sta pianificando un'espansione della gamma per il suo iconico fuoristrada

di Redazione Drive Up
20 Ago 2026 - 12:33
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© Ufficio Stampa

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Il futuro secondo Ford...è da rivedere. Sembra passata un'eternità da quando il marchio americano annunciò la decisione di produrre soltanto automobili elettriche a partire dal 2030. Invece, era soltanto il 2021: un periodo di grande confusione ed euforia da "dichiarazioni". Oggi il contesto è così diverso da richiedere una revisione completa e qualche sorpresa. Tra cui un pick-up Bronco.
Si cambia
Il 2026 si sta rivelando un anno decisivo per pianificare la strategia industriale del prossimo decennio. Accantonata l'idea di una transizione "definitiva", l'obiettivo è quello di riposizionarsi con prodotti vicini alle aspettative di mercato. Tradotto: mezzi da lavoro, SUV e motori a combustione. Un ritorno alle origini dopo aver speso enormi risorse per una gamma EV lontana dalle reali necessità degli americani. 
Tra ibrido e non
Bronco è uno dei modelli più riconoscibili di Ford. Sfruttarne appieno il potenziale è una scelta che nel medio periodo può ripagare gli sforzi. Secondo le indiscrezioni di Automotive News, una versione con cassone non è più soltanto un'idea ma un progetto in fase di realizzazione. Richiederà comunque qualche anno prima che "incontri" la strada: il suo debutto sarebbe atteso attorno al 2029. Un anno dopo l'arrivo del primo motore full hybrid che potrebbe equipaggiare il mitico 4X4. Insieme al V6, che non andrà in pensione.

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