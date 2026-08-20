Milan: occhio alle 'piccole', la Juve punta su Vicario e Kolo e il Napoli su De Bruyne, la Roma... Cosa serve alle big per raggiungere l'Inter

Alla Juve dello scorso anno sono mancate, probabilmente, le due figure chiave del portiere e della prima punta. Di Gregorio non aveva convinto già dalle prime giornate e le papere sui gol del vantaggio di Como e Fiorentina nelle partite giocate allo Juventus Stadium lasciano ancora l'amaro in bocca. Anche sotto porta i bianconeri non hanno sorriso: i due acquisti David e Openda hanno messo a referto 7 gol in due, cifra decisamente al di sotto delle aspettative. La Juve lo ha capito e ha deciso di intervenire in maniera decisa: l'arrivo di Vicario tra i pali e il ritorno di Kolo Muani al centro dell'attacco promettono di restituire ai tifosi bianconeri ciò che è mancato fino a qualche mese fa.