Gimenez, riprendono i contatti Milan-Porto dopo lo stop

Santiago Gimenez è in attesa che Milan e Porto trovino un accordo. Quando tutto sembrava definito, il club portoghese ha abbassato la cifra pattuita sul diritto di riscatto (che può trasformarsi in obbligo a seconda di presenze e gol) da 20 a 15 milioni, irritando i rossoneri. Ma in queste ore sono ripresi i contatti tra club per trovare la quadra definitiva. A confermarlo, il padre dell'attaccante messicano: "Santiago sta bene. Ci sono delle trattative in corso. Il Porto aveva presentato una prima proposta al Milan, che però non è stata accettata dai rossoneri. C'è comunque una trattativa tra i due club". Poi il papà Gimenez parla del periodo in rossonero e di cosa non è andato per il verso giusto: "Non è andata come speravamo. Chiaramente fa male perché ripeto sempre che abbiamo foto di Santi da bambino con la maglia del Milan. Stavo riflettendo su quello che è successo: è arrivato al Milan, inizia a giocare, ma aveva già una lesione. Non voleva fermarsi visto che stava diventando un titolare del Milan. Ogni volta che giocava però la lesione peggiorava".