Ford prepara un Bronco ibrido plug-in per l'Europa

Ford starebbe lavorando a un Bronco pensato apposta per il mercato europeo, con produzione in Spagna dal 2027 e motorizzazioni ibride plug-in

di Redazione Drive Up
03 Dic 2025 - 09:01
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ford è pronta ad allargare la famiglia Bronco con un modello sviluppato su misura per l’Europa. Secondo indiscrezioni industriali, la produzione partirà nello stabilimento di Valencia nel 2027, segnando un passaggio simbolico: il più americano dei SUV che diventa, almeno in parte, europeo. L’obiettivo è sfruttare il richiamo del nome Bronco, già testato con successo su altri “icone” a stelle e strisce come Mustang ed Explorer.
Dove si colloca nella gamma
Questo nuovo Bronco non sostituirà la Kuga ma si posizionerà appena sotto. Un ruolo strategico in un segmento dove oggi Ford è scoperta dopo l’addio alla Focus. Non nasce come “gemello” del Bronco Sport USA e non ne condividerà la base tecnica pur mantenendo linee squadrate e carattere ruvido. Il progetto dovrebbe poggiare sulla piattaforma C2 con al centro una motorizzazione plug-in hybrid. È allo studio anche una versione full hybrid. Esclusa, invece, una motorizzazione 100% elettrica.
Rivali nel mirino
In Europa se la vedrà più con Jeep Compass e Dacia Bigster che con Defender o Mercedes G. Il target è chi cerca un SUV compatto dall’immagine avventurosa, senza svenarsi per un badge premium. Ford per ora non commenta, ma ha già confermato che a Valencia dal 2027 arriverà un modello “multi-energy”. Segnale chiaro: il Bronco europeo esiste, e sta scaldando i motori

ford
ford bronco
suv
suv ibridi
siviglia
ford bronco europa

