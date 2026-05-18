Strategie

Finisce il sogno del tutto elettrico: anche Ford torna indietro

Cinque novità entro il 2029 e l'ipotesi di un clamoroso ritorno per Fiesta e Focus

di Redazione Drive Up
18 Mag 2026 - 15:21
© Getty Images

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La strategia di Ford in Europa subisce una profonda e pragmatica revisione. L'Ovale Blu ha ufficialmente abbandonato l'obiettivo originario di una gamma composta esclusivamente da veicoli elettrici, virando verso una filosofia multi-energia che rimetta al centro le reali richieste dei consumatori. La nuova direzione strategica prevede il lancio di cinque novità entro il 2029 basate su prodotti flessibili e sviluppati in Europa per l'Europa.
Nuovi modelli 
A guidare questa offensiva ci sarà un'inedita versione compatta e robusta del fuoristrada Bronco, che verrà assemblata a Valencia a partire dal 2028, affiancata da modelli elettrici nati dalla collaborazione con Renault e da crossover ispirati al mondo dei rally. Il dietrofront sulla transizione radicale verso le sole batterie nasce dalla necessità di assecondare un mercato che non risponde alle scadenze imposte dall'alto. Ford chiede ora un quadro normativo europeo più realistico.
Alleanze
Per vincere la sfida della redditività e contrastare l'avanzata dei marchi cinesi, Ford punta forte sulle partnership globali. Gli accordi con Volkswagen, Renault e altri costruttori consentiranno di condividere piattaforme e ottimizzare la capacità produttiva in eccesso, mantenendo intatto il DNA dinamico del marchio. I vertici di Ford Europe hanno ammesso che le denominazioni Fiesta e Focus possiedono una storia troppo importante per essere lasciate morire, aprendo di fatto alla possibilità di un loro clamoroso ritorno.

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