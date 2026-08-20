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© italyphotopress | Giulia Dragoni
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calcio femminile

Giulia Dragoni e il trasferimento da record: cosa vuol dire per il calcio azzurro

Giulia Dragoni firma con il Chelsea fino al 2030 per 500mila euro più bonus: servirà di riflesso anche alla Nazionale

20 Ago 2026 - 13:01
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Colpo da primato per il calcio femminile italiano con la cessione a titolo definitivo di Giulia Dragoni al Chelsea, che ha versato nelle casse del Barcellona una cifra attorno ai 500mila euro più bonus per aggiudicarsi la centrocampista diciannovenne fino al 2030.

La classe 2006, reduce da un biennio in prestito alla Roma condito dalla conquista discudetto, Coppa Italia e Supercoppa, intraprende così la sua nuova avventura nella Women’s Super League inglese lasciando il club blaugrana - con cui fu la più giovane debuttante straniera - e un reparto d'attacco guidato da Sonia Bompastor in cui dovrà contendersi il posto con nomi del calibro di Walsh, Nüsken e Cuthbert.

La nuova avventura di Dragoni rappresenta un potenziale salto di qualità verso ritmi di gioco più elevati e intensità fisica, una risorsa chiave anche in ottica Nazionale per il commissario tecnico Andrea Soncin in vista degli impegni internazionali per Brasile 2027.

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