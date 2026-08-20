Giulia Dragoni e il trasferimento da record: cosa vuol dire per il calcio azzurro

La classe 2006, reduce da un biennio in prestito alla Roma condito dalla conquista discudetto, Coppa Italia e Supercoppa, intraprende così la sua nuova avventura nella Women’s Super League inglese lasciando il club blaugrana - con cui fu la più giovane debuttante straniera - e un reparto d'attacco guidato da Sonia Bompastor in cui dovrà contendersi il posto con nomi del calibro di Walsh, Nüsken e Cuthbert.