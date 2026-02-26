Henry ricorda gli allenamenti alla Juve: "Erano pronti a morire, vidi Tacchinardi vomitare e svenire"

Per spiegare la mentalità juventina di quegli anni, Henry ha raccontato un aneddoto molto particolare: "Arrivai e c'erano giocatore del calibro di Del Piero, Inzaghi, Zidane, Deschamps e Di Livio. Al campo di allenamento stavano correndo e prima di un esercizio mi dissero: 'Mettiti da parte, questo non è ancora per te'. Io provai a restare perché ero appena arrivato, ma mi limitai a guardare. Tacchinardi scattò avanti e indietro da un paletto all'altro fino a quasi svenire e poi vomitò. Così tornai nello spogliatoio e pensai: 'Non sono pronto per questo'. Le persone dicevano che quella squadra correva molto: erano pronti ad andare oltre ai limiti, erano pronti a morire sul campo per la squadra".