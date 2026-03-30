Ford in cima alle montagne italiane

Super G

Per favorirne la diffusione anche qui da noi, Ford preme molto sulla comunicazione. Da questi presupposti, nasce la House of Ranger: un luogo all'interno della club house Super G, luogo dove poter vivere la montagna nella sua dimensione più glamour e lifestyle. Super G è presente presso le principali località italiane: Courmayeur, Cervinia, Madonna di Campiglio, Cortina d'Ampezzo. In ognuna di queste, trova oggi casa il nuovo Ranger ibrido plug-in, ultima interpretazione del veicolo da lavoro per antonomasia secondo Ford.

Per lavorare

La nuova motorizzazione è pensata per assecondare un utilizzo principalmente professionale. La presenza di una batteria da 11,8 kWh permette di percorrere fino a 40 km in modalità elettrica e di alimentare dispositivi esterni. Utensili, prevalentemente, di modo che un qualsiasi professionista possa operare senza necessità di generatori esterni. Invariate le capacità in off road grazie alla trazione e-4WD che distribuisce automaticamente la coppia a tutte e quattro le ruote e alle sette modalità di guida dedicate. Il motore principale è un 2.3 litri turbo benzina per 281 CV complessivi. Il prezzo di listino è di 49.400 euro (IVA esclusa).