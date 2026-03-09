1 di 7
Personaggi

Il SUV Ford di Papa Leone XIV

L'Explorer del Papa è costruito sulla base dell'allestimento Platinum di colore nero. L'abitacolo presenta diversi riferimenti alla città di Chicago, tra cui incisioni dello skyline e targhette con la bandiera locale. Altri elementi mostrano la Basilica di San Pietro creando, in questo modo, un "collegamento" simbolico tra la Santa Sede e la città americana dove Papa Prevost è nato e cresciuto. La squadra che si è occupata di personalizzare il veicolo ha inserito riferimenti personali al Pontefice tra cui richiami alla sua pizzeria preferita

