Tennis: ranking Wta, Paolini fuori da top 10, guida sempre Sabalenka

Diverse variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del '1000' di Roma, sulla terra rossa del Foro Italico. Anche Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, che non ha confermato il titolo vinto lo scorso anno agli Internazionali BNL d'Italia uscendo di scena già al terzo turno (battuta da Mertens nonostante 3 match-point), fa cinque passi indietro, saluta la top ten - dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024 (dopo la finale al Roland Garros) - e scende in 13esima posizione. Alle sue spalle, risale un gradino Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 40.