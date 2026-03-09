Il Papa viaggia su un SUV Ford

Born in the USA

L'Explorer del Papa è costruito sulla base dell'allestimento Platinum di colore nero. L'abitacolo presenta diversi riferimenti alla città di Chicago, tra cui incisioni dello skyline e targhette con la bandiera locale. Altri elementi mostrano la Basilica di San Pietro creando, in questo modo, un "collegamento" simbolico tra la Santa Sede e la città americana dove Papa Prevost è nato e cresciuto. La squadra che si è occupata di personalizzare il veicolo ha inserito riferimenti personali al Pontefice tra cui richiami alla sua pizzeria preferita.

Non la prima

Non si tratta della prima Ford utilizzata dal Papa. Nel 1965 una speciale Lincoln Continental fu allestita appositamente per la visita di Papa Paolo VI a New York. Qualche anno più tardi, a Papa Giovanni Paolo II fu messa a disposizione una Ford Bronco durante un suo viaggio negli Stati Uniti d'America. Questa Explorer non è stata costruita per essere una papamobile per le occasioni ufficiali, piuttosto sarà un veicolo di servizio che il Vaticano potrà utilizzare liberamente.