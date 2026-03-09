Personaggi

Il Papa viaggia su un SUV Ford

L'Ovale blu ha consegnato a Leone XIV un esemplare di Explorer realizzato su misura

di Redazione Drive Up
09 Mar 2026 - 12:28
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Jim Farley - CEO di Ford - ha consegnato in Vaticano una Explorer per Papa Leone XIV. Il veicolo è destinato per l'uso personale del Pontefice ed è dotato di tutti i comfort oltre a numerosi dettagli dedicati a Chicago, sua città d'origine. Il modello è stato realizzato senza comunicare troppi dettagli sul committente (contrassegnato soltanto dalla sigla VIP) ai tecnici impegnati nella costruzione.

Il SUV Ford di Papa Leone XIV

1 di 7
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Born in the USA
L'Explorer del Papa è costruito sulla base dell'allestimento Platinum di colore nero. L'abitacolo presenta diversi riferimenti alla città di Chicago, tra cui incisioni dello skyline e targhette con la bandiera locale. Altri elementi mostrano la Basilica di San Pietro creando, in questo modo, un "collegamento" simbolico tra la Santa Sede e la città americana dove Papa Prevost è nato e cresciuto. La squadra che si è occupata di personalizzare il veicolo ha inserito riferimenti personali al Pontefice tra cui richiami alla sua pizzeria preferita.
Non la prima
Non si tratta della prima Ford utilizzata dal Papa. Nel 1965 una speciale Lincoln Continental fu allestita appositamente per la visita di Papa Paolo VI a New York. Qualche anno più tardi, a Papa Giovanni Paolo II fu messa a disposizione una Ford Bronco durante un suo viaggio negli Stati Uniti d'America. Questa Explorer non è stata costruita per essere una papamobile per le occasioni ufficiali, piuttosto sarà un veicolo di servizio che il Vaticano potrà utilizzare liberamente. 

ford
papa
papa leone xiv

Ultimi video

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

00:15
Sabato alle 13.45 torna Drive Up

Sabato alle 13.45 torna Drive Up

00:55
GMC Hummer EV

GMC Hummer EV

02:24
Peugeot 3008 Plug-in hybrid

Peugeot 3008 Plug-in hybrid

01:13
Una nuova dimensione per Hennessey

Una nuova dimensione per Hennessey

02:02
Svelata la nuova Cupra Born a Milano

Svelata la nuova Cupra Born a Milano

15:35
La puntata del 5 marzo #DriveUp

La puntata del 5 marzo #DriveUp

15:54
La puntata dell'8 gennaio #DriveUp

La puntata dell'8 gennaio #DriveUp

01:22
Travis Pastrana, a tutto gas nella casa di Bentley

Travis Pastrana, a tutto gas nella casa di Bentley

02:33
Auto da Film: Autobianchi Bianchina di Fantozzi

Auto da Film: Autobianchi Bianchina di Fantozzi

02:01
Changan in Italia: il SUV DEEPAL S05 arriva sulla neve

Changan in Italia: il SUV DEEPAL S05 arriva sulla neve

02:29
Dacia, missione 2026: bissare i successi di un anno fa

Dacia, missione 2026: bissare i successi di un anno fa

02:00
Lexus RZ F Sport, il SUV con il volante Steer-By-Wire

Lexus RZ F Sport, il SUV con il volante Steer-By-Wire

02:37
Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

Magia in Lapponia, il Corso Pilota On-Ice di Ferrari

01:41
L'Editoriale: calo di immatricolazioni auto in questo inizio di 2026

L'Editoriale: calo di immatricolazioni auto in questo inizio di 2026

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

Perché sulle auto non c'è più la ruota di scorta?

Stellantis e Pirelli a Bormio

Stellantis e Pirelli a Bormio

BMW iX3: da Cortina a Milano senza ricaricare

25 mila euro ai giovani che rinunciano alla patente

Il prezzo del Diesel supera i 2 euro al litro

Mazda CX-5: un grande balzo in avanti

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:16
Simonelli: "Var non è infallibile, il 23 incontro Rocchi-club"
13:11
Paralimpiadi Milano-Cortina: primo oro Russia con Voronchikhina
13:11
Spalletti riabbraccia Vlahovic e la Juventus tratta per il rinnovo del serbo: le cifre in ballo
13:06
Razzo in qualifica, lumaca al via: la Ferrari può battere la Mercedes
Tajon Buchanan
13:00
Inter, ricordi Buchanan? Ancora in gol nella giornata-horror di Luis Henrique