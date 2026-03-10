Edizioni speciali

Audi festeggia la sua migliore sportiva con un'edizione speciale

La RS3 Competition Limited celebra i 50 anni del motore 5 cilindri

di Redazione Drive Up
10 Mar 2026 - 15:29
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Una gioia per gli occhi e per le orecchie. Il motore a 5 cilindri di Audi è uno dei più noti, apprezzati e ambiti anche a 50 anni di distanza dal suo debutto. D'altronde con lui è nato il mito dei rally anni '80, quando la casa di Ingolstadt se le dava di santa ragione nel folle gruppo B, costruendo un mito che sarebbe resistito nei decenni a venire. L'auto che più rappresenta quest'eredità è la RS3.

L'Audi RS3 più estrema di sempre

1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un'edizione speciale
Per festeggiare l'importante ricorrenza, Audi ha deciso di realizzare una versione in edizione limitata della sua sportiva più apprezzata. Si chiama RS3 competition limited e sarà realizzata in soli 750 esemplari (di cui 81 per il mercato italiano) andando a stabilire un nuovo limite per le prestazioni nel segmento delle berline compatte. Protagonista dell'esperienza è - ovviamente - il 2.5 litri cinque cilindri da 400 CV di potenza che le permettono di raggiungere i 290 km/h. L'insolita sequenza di accensione dei cilindri (1-2-4-5-3) le dona una timbrica riconoscibile e irripetibile. 
Pronto pista
Sebbene la versione nasca per celebrare il propulsore, le modifiche tecniche più rilevanti riguardano l'assetto. Audi Sport ha sviluppato - su misura e in esclusiva per questo modello - una sospensione coilover regolabile manualmente. Significa poter irrigidirla o ammorbidirla a seconda del proprio gusto e stile di guida. I freni carboceramici sono di serie e il torque splitter è uno strumento che permette di gestire al meglio la trazione togliendosi anche qualche sfizio in più in curva. Il prezzo è elevato: 107.600 euro.

