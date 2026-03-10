Audi festeggia la sua migliore sportiva con un'edizione speciale

Un'edizione speciale

Per festeggiare l'importante ricorrenza, Audi ha deciso di realizzare una versione in edizione limitata della sua sportiva più apprezzata. Si chiama RS3 competition limited e sarà realizzata in soli 750 esemplari (di cui 81 per il mercato italiano) andando a stabilire un nuovo limite per le prestazioni nel segmento delle berline compatte. Protagonista dell'esperienza è - ovviamente - il 2.5 litri cinque cilindri da 400 CV di potenza che le permettono di raggiungere i 290 km/h. L'insolita sequenza di accensione dei cilindri (1-2-4-5-3) le dona una timbrica riconoscibile e irripetibile.

Pronto pista

Sebbene la versione nasca per celebrare il propulsore, le modifiche tecniche più rilevanti riguardano l'assetto. Audi Sport ha sviluppato - su misura e in esclusiva per questo modello - una sospensione coilover regolabile manualmente. Significa poter irrigidirla o ammorbidirla a seconda del proprio gusto e stile di guida. I freni carboceramici sono di serie e il torque splitter è uno strumento che permette di gestire al meglio la trazione togliendosi anche qualche sfizio in più in curva. Il prezzo è elevato: 107.600 euro.