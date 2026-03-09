RICHIESTA SUPER

La nuova Renault Clio è già un successo: exploit di ordini

In poco più di tre mesi 10mila auto vendute: "Siamo orgogliosi"

09 Mar 2026 - 14:17

La nuova Renault Clio è già un successo. Apprezzata al lancio, sta conquistando l'Italia: in pochi più di tre mesi la compatta francese, una delle più iconiche del mercato, ha già raggiunto 10mila ordini. Tra le motorizzazioni disponibili, la preferita dai clienti è la Full Hybrid E-Tech 160, scelta da un numero crescente di acquirenti grazie alla sua capacità di coniugare efficienza, prestazioni e grande versatilità. Il sistema ibrido E-tech garantisce, infatti, consumi ridotti (3,9l/100km), un’accelerazione brillante (0-100 in 8,3 sec.) e un’autonomia elevata (1.000 km), caratteristiche che rendono Clio adatta ad ogni esigenza di mobilità: perfetta nel traffico urbano, efficace nei percorsi extraurbani ed accessibile anche ai neopatentati.

videovideo

I clienti stanno apprezzando anche la forte personalità stilistica di Nuova Clio, espressa dal look rinnovato, più sportivo e distintivo, che rafforza il carattere dinamico del modello. All’interno, un ruolo chiave è giocato dal sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, che porta a bordo un’esperienza digitale intuitiva e moderna, contribuendo a rendere ogni viaggio più semplice e connesso.

"Raggiungere 10.000 ordini in poco più di 3 mesi è un risultato che ci rende molto orgogliosi", ha dichiarato Sébastien Guigues, CEO Renault Italia. "Nuova Clio dimostra ancora una volta la sua capacità di interpretare perfettamente le esigenze degli automobilisti italiani: efficienza, piacere di guida, tecnologia e stile. Questo è solo l’inizio di un percorso di successo che ci fa guardare con grande fiducia ai risultati dei prossimi mesi".

Un traguardo importante che conferma il forte legame tra Clio e il mercato italiano e che rappresenta un promettente inizio per i mesi a venire.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

clio
renault

