La nuova Renault Clio è già un successo: exploit di ordini

La nuova Renault Clio è già un successo. Apprezzata al lancio, sta conquistando l'Italia: in pochi più di tre mesi la compatta francese, una delle più iconiche del mercato, ha già raggiunto 10mila ordini. Tra le motorizzazioni disponibili, la preferita dai clienti è la Full Hybrid E-Tech 160, scelta da un numero crescente di acquirenti grazie alla sua capacità di coniugare efficienza, prestazioni e grande versatilità. Il sistema ibrido E-tech garantisce, infatti, consumi ridotti (3,9l/100km), un’accelerazione brillante (0-100 in 8,3 sec.) e un’autonomia elevata (1.000 km), caratteristiche che rendono Clio adatta ad ogni esigenza di mobilità: perfetta nel traffico urbano, efficace nei percorsi extraurbani ed accessibile anche ai neopatentati.