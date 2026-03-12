Basket: qualificazioni mondiali, esordio vincente delle azzurre

Esordio con vittoria della nazionale femminile di basket al torneo che ha appena preso il San Juan per le qualificazioni ai Mondiali in programma a Berlino a inizio settembre). Le Azzurre si sono imposte sulle padrone di casa di Porto Rico per 78-41, prendendo il comando del gioco e del punteggio già nel primo tempo, chiuso sul 45-24. La migliore marcatrice per la squadra di coach Capobianco è stata Costanza Verona con 16 punti, in doppia cifra anche Sara Madera (13), Laura Spreafico (11) e Cecilia Zandalasini (10). "L'atteggiamento delle ragazze è stato eccezionale, c'è stata grande attenzione in tutti i pochi allenamenti e tutte le mie giocatrici hanno portato in campo quello che avevamo preparato - ha detto il ct, Andrea Capobianco -, anche se siamo consapevoli che siamo solo all'inizio del nostro percorso. La differenza l'abbiamo fatta in difesa, togliendo tutti i riferimenti a Porto Rico". Nelle altre due partite del girone dell'Italia, gli Stati Uniti hanno superato il Senegal 110-46 mentre la Spagna ha battuto la Nuova Zelanda 99-50. Le azzurre torneranno in campo questa sera con la Nuova Zelanda, alle 22.00 italiane e, dopo il giorno di riposo, sabato fideranno gli Stati Uniti, sempre alle 22.00 italiane. Ultimi due impegni il 15 marzo con la Spagna e il 17 col Senegal.