Ferrari oltre la Luce: torna il cambio manuale sui V12

Non si sono ancora spente le polemiche per la presentazione della Luce. La prima Ferrari elettrica della storia è anche la più discussa di sempre. Il design di rottura - uno stile che nulla ha a che vedere con l'eredità del marchio - e una propulsione lontana dal coinvolgimento emotivo dei motori a combustione, non hanno suscitato l'entusiasmo degli appassionati. Da Maranello, però, potrebbero aver in serbo una sorpresa.

Manuale

Sembrerebbe che Ferrari stia sviluppando una versione con cambio manuale della 12Cilindri. Se così fosse, si tratterebbe della prima V12 con tre pedali dal 2007, ovvero dai tempi della 599 GTB. Attenzione però: questa non entrerebbe all'interno della gamma in modo stabile, andando piuttosto a occupare quella nicchia di versioni ultra esclusive in edizione limitata. Secondo le indiscrezioni rilanciate da The Supercar blog, l'eventuale 12Cilindri manuale potrebbe chiamarsi "MM".

Non è l'unica

Potersi godere il suono del V12 aspirato con il piacere analogico di innestare e scalare le marce, sarebbe impagabile. Se Ferrari decidesse davvero di riportare il cambio manuale a bordo - e su sul suo motore prediletto - sarebbe una delle notizie più entusiasmanti degli ultimi anni. Con ogni probabilità, il modello andrebbe a ruba e rappresenterebbe subito un "instant classic" per ogni collezionista, disposto a pagare qualunque cifra pur di averne una in garage. Anche a costo di una Luce.