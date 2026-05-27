Indiscrezioni

Ferrari oltre la Luce: torna il cambio manuale sui V12

Sembra che la 12Cilindri stia per ricevere il terzo pedale

di Redazione Drive Up
27 Mag 2026 - 09:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Non si sono ancora spente le polemiche per la presentazione della Luce. La prima Ferrari elettrica della storia è anche la più discussa di sempre. Il design di rottura - uno stile che nulla ha a che vedere con l'eredità del marchio - e una propulsione lontana dal coinvolgimento emotivo dei motori a combustione, non hanno suscitato l'entusiasmo degli appassionati. Da Maranello, però, potrebbero aver in serbo una sorpresa.
Manuale
Sembrerebbe che Ferrari stia sviluppando una versione con cambio manuale della 12Cilindri. Se così fosse, si tratterebbe della prima V12 con tre pedali dal 2007, ovvero dai tempi della 599 GTB. Attenzione però: questa non entrerebbe all'interno della gamma in modo stabile, andando piuttosto a occupare quella nicchia di versioni ultra esclusive in edizione limitata. Secondo le indiscrezioni rilanciate da The Supercar blog, l'eventuale 12Cilindri manuale potrebbe chiamarsi "MM".
Non è l'unica
Potersi godere il suono del V12 aspirato con il piacere analogico di innestare e scalare le marce, sarebbe impagabile. Se Ferrari decidesse davvero di riportare il cambio manuale a bordo - e su sul suo motore prediletto - sarebbe una delle notizie più entusiasmanti degli ultimi anni. Con ogni probabilità, il modello andrebbe a ruba e rappresenterebbe subito un "instant classic" per ogni collezionista, disposto a pagare qualunque cifra pur di averne una in garage. Anche a costo di una Luce

Ti potrebbe interessare

videovideo
ferrari
ferrari luce
cambio manuale
motore v12

Ultimi video

01:44
Renault Rafale Hyper hybrid E-Tech 4x4

Renault Rafale Hyper hybrid E-Tech 4x4

00:28
dich montezemolo per sito SRV

Montezemolo attacca Ferrari: "Togliete il Cavallino dalla Luce"

03:35
Ferrari Luce Mattarella

Sergio Mattarella incontra la Ferrari Luce

26:34
Puntata del 23 maggio #DriveUp

Puntata del 23 maggio #DriveUp

02:56
Drive Up, le 3 News della settimana

Drive Up, le 3 News della settimana

01:27
Yamaha TMAX 25th Anniversary

Yamaha TMAX 25th Anniversary

01:58
Hyundai Nexo a idrogeno

Hyundai Nexo a idrogeno

02:15
Nuova Volkswagen T-Roc

Nuova Volkswagen T-Roc

04:58
A bordo di Mazda CX-60

A bordo di Mazda CX-60

01:30
BMW F 450 GS

BMW F 450 GS

01:47
Alfa Romeo e Carabinieri

Alfa Romeo e Carabinieri

02:11
Lamborghini Arena a Imola

Lamborghini Arena a Imola

01:39
Citroën Ë-C3 Urban Range

Citroën Ë-C3 Urban Range

11:14
"Last to Legends"

"Last to Legends"

01:45
Salone Top Marques Monaco 2026

Salone Top Marques Monaco 2026

01:44
Renault Rafale Hyper hybrid E-Tech 4x4

Renault Rafale Hyper hybrid E-Tech 4x4

I più visti di Drive Up

La prima Ferrari elettrica è realtà: ecco la Luce

Terremoto Ferrari Luce: sconvolge tutti, ma va capita e il titolo cala in Borsa

Alla scoperta della Ferrari Luce: il design, gli interni e i dettagli TUTTE LE FOTO

Un ragazzo trova un motore V12 in montagna

Ferrari Luce, il coraggio di osare

Sergio Mattarella e Papa Leone incontrano la nuova Ferrari Luce

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Yamal sorprende tutti con un nuovo look
10:43
Yamal sorprende tutti con un nuovo look
10:39
Cardinale e Ibra rifanno il Milan: Iraola scelto già da un mese ma c'è il nodo mercato. Come ds rispunta Rangnick
10:38
Muro Liverpool su Alisson, la Juve pensa a un'alternativa dalla Premier e a due "italiane"
cataldi
10:37
Lazio: Cataldi operato a Barcellona, intervento per risolvere pubalgia riuscito
10:37
La finale di Conference è una sfida tra quartieri: Crystal Palace e Rayo Vallecano pronte a fare la storia