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Ferrari, la Luce è un successo: esauriti gli ordini in Cina

Le 88 unità assegnate al più grande mercato asiatico sono già state tutte assegnate

di Redazione Drive Up
29 Giu 2026 - 09:47
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© Ufficio Stampa

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Se ne è parlato fin troppo, sentenziandone a priori l'insuccesso, il successo, il pubblico di riferimento, la deriva del marchio, il coraggio di sperimentare. Per Ferrari Luce - ovvero la Ferrari più discussa e divisiva di sempre - è arrivato il momento della prova con il mercato. Il primo riscontro è più che positivo: in Cina, tutte e 88 le unità previste sono già state assegnate.
Successo
Numeri minuscoli, per il mercato più grande del mondo, che rendono comunque l'idea di come il pregiudizio su motorizzazione e stile sia stato vinto. Almeno in Cina, dove le automobili elettriche sono ormai diffusissime e il gusto estetico è lontano dalle aspettative degli occidentali. Anche il prezzo di 514 mila euro non sembra aver ridimensionato l'entusiasmo dei ferraristi cinesi che - anzi - in pochissimo tempo hanno acquistato il lotto partito da Maranello. 
Potentissima 
Luce è la prima Ferrari elettrica della storia. Un progetto ambizioso che ha coinvolto attori esterni al mondo Ferrari (e persino dell'automobile) come Jony Ive. Designer tra i più noti al mondo - ha disegnato il primo iPhone - ma con esperienze lontane dalle quattroruote. Il suo è stato un lavoro di rottura con la storia del marchio italiano, che ha fatto molto discutere. Eppure, in Cina, ha convinto tutti. Vedremo in Europa e USA, i due principali mercati per Ferrari, come sarà accolta.

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