La nuova Ferrari 296 Challenge Stradale
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La berlina compatta perde la parte elettrica, guadagna l'ala fissa posteriore e diventa una vettura prontopistadi Redazione Drive Up
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La banalità è un limite che Ferrari non conosce. Sarebbe stato sufficiente aumentare i cavalli, aggiungere qualche profilo aerodinamico in più e il risultato di una 296 per la pista avrebbe comunque incontrato l'entusiasmo e l'interesse dei collezionisti. Sarebbe stato troppo facile, però. Essere Ferrari significa stabilire nuovi limiti, dettare tendenze, inventare automobili contro il senso comune come la 296 Challenge Stradale.
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Senza ibrido
La 296 GTB è una berlinetta compatta, ibrida plug-in, con motore V6 biturbo che ha impressionato il panorama delle supercar. Su di lei Ferrari ha costruito una gamma prodotto articolata: GTB, GTS, Speciale e Speciale Aperta sarebbero già di per sé sufficienti per concludere un programma di successo. Invece no, la "chiusura del cerchio" è un modello vicino come non mai alla dimensione della pista. La Challenge Stradale toglie il modulo elettrico e lascia che sia soltanto la benzina a emozionare il pilota.
Come una volta
Un'auto quasi romantica nella sua semplicità (che poi semplice una Ferrari non può mai esserlo) che rinuncia ai numeri della scheda tecnica per concentrarsi sulla guida concreta. Il sei cilindri eroga 670 CV, molti meno degli 830 CV della 296 GTB ma qui la protagonista è soltanto la meccanica: pistoni che corrono nei cilindri per mettere in discussione il nuovo mondo ibrido. La Challenge Stradale è un mondo sé con l'aerodinamica esasperata e l'abitacolo che elimina ogni rivestimento superfluo per restituire un coinvolgimento totale e totalizzante. Emozioni allo stato puro.