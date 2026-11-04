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Ferrari da sogno: ordini completi fino al 2028 e Luce sold out

Trimestre da primato per Maranello che rivede le previsioni sui conti. Il titolo vola in Borsa

di Redazione Drive Up
04 Nov 2026 - 08:08
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© Ufficio Stampa

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Se foste nelle condizioni di potervi permettere una Ferrari, sappiate che dovrete avere molta pazienza prima di averne una. Il portafoglio ordini del marchio è pieno fino al 2028 e persino la Luce, la tanto discussa prima elettrica, è sold out per tutto il 2027. Un risultato inaspettato che ha costretto Maranello a rivedere al rialzo le stime per il 2026.
Tutto pieno
Il terzo trimestre dell'anno è stato da record con risultati superiori alle attese su utili e ricavi: il titolo a Piazza Affari ha guadagnato il 2,9%. A trainare i conti dell'azienda sono state soprattutto le vetture a più alta marginalità e l'incremento di richieste per accedere ai programmi di personalizzazione su misura. "La nostra order collection si conferma estremamente solida", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Benedetto Vigna. Entro fine anno debutteranno due nuovi modelli e le consegne della Luce inizieranno nel primo trimestre 2027.
Conti da record
L'obiettivo di Ferrari è di concludere il 2026 con un margine operativo lordo di almeno 3 miliardi di euro (contro i 2,97 miliardi inizialmente stimati). I vertici hanno rivisto al rialzo anche l'obiettivo sui ricavi netti, con un flusso di cassa libero industriale fino a 1,65 miliardi di euro. Un contributo determinante è arrivato  dalle consegne della hypercar F80 e della supercar 296 Speciale. Fattori che hanno compensato il lieve calo delle consegne (33 auto in meno rispetto a dodici mesi fa) con un aumento dei ricavi. 

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