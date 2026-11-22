Yohanes Chiappinelli ha chiuso in sesta posizione con il tempo di 1h03'50 la Mezza Maratona di Milano disputata sulle strade cittadine della metropoli lombarda, in quello che era il suo rientro agonistico dopo un lungo infortunio che l'aveva tenuto fuori da ogni competizione agonistica per tutto il 2026 sino a oggi. La gara maschile è stata vinta sotto una fastidiosa pioggia dall'ugandese Titus Musau con il tempo di 1h01'3, mentre quella femminile che ha visto l'identico piazzamento di Giovanna Epis con il tempo di 1h13'04, dalla gibutiana Hassan Nour Samiyah in 1h08'04.