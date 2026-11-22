Edizioni speciali La nuova Ferrari 296 Challenge Stradale

La 296 GTB è una berlinetta compatta, ibrida plug-in, con motore V6 biturbo che ha impressionato il panorama delle supercar. Su di lei Ferrari ha costruito una gamma prodotto articolata: GTB, GTS, Speciale e Speciale Aperta sarebbero già di per sé sufficienti per concludere un programma di successo. Invece no, la "chiusura del cerchio" è un modello vicino come non mai alla dimensione della pista. La Challenge Stradale toglie il modulo elettrico e lascia che sia soltanto la benzina a emozionare il pilota. Un'auto quasi romantica nella sua semplicità (che poi semplice una Ferrari non può mai esserlo) che rinuncia ai numeri della scheda tecnica per concentrarsi sulla guida concreta. Il sei cilindri eroga 670 CV, molti meno degli 830 CV della 296 GTB ma qui la protagonista è soltanto la meccanica: pistoni che corrono nei cilindri per mettere in discussione il nuovo mondo ibrido