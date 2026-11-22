"È stata una gara davvero insolita ed emozionante, anche se ovviamente è frustrante finire così. Siamo stati in lotta per la vittoria per tutta la durata della gara. Entrando nell'ultimo giro volevo restare dietro Max e mantenere disponibile la modalità sorpasso per darmi la migliore possibilità possibile sugli ultimi rettilinei. Per farlo ho sollevato il piede dal gas, purtroppo questo ha compromesso l'impiego della batteria e sono uscito dalla chicane con pochissima energia. Così non ho potuto attaccarlo e ho finito per perdere anche il podio. Peccato perché sentivo che oggi avevamo davvero la possibilità di vincere. Ci sono stati però molti aspetti positivi. Ci sono stati cambiamenti di posizione, bisognava essere molto attenti a livello di strategia con il posizionamento e la gestione della batteria. Ho imparato molto dalla gara e anche da queste condizioni, dove so di avere ancora margine per migliorare. Ci restano due gare e vogliamo continuare a lottare per le vittorie e chiudere la stagione alla grande".