Antonelli: "Per passare Verstappen ho alzato il piede dal gas. Non ha funzionato..."
Il campione del mondo spiega perchè ha perso il podio e la rivelazione porta alla luce un nervo scoperto della Formula Uno attualedi Stefano Gatti
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Togliere gas per superare Verstappen. Nelle dichiarazioni rilasciate alla pagina web ufficiale di AMG Mercedes F1 Kimi Antonelli svela suo malgrado il "vulnus" più evidente del regolamento attuale della Formula Uno: quello della gestione della batteria, d'altra parte "responsabile" dello show un po' fine a se stesso del Gran Premio di Las Vegas, con un'indigestione di sorpassi legati alle diverse scelte di energy deployment da un punto all'altro del circuito da parte di piloti e squadre. Kimi fa buon viso a cattivo gioco, intanto però la Mercedes è per il secondo Gran Premio consecutivo giù dal podio, complice anche l'ennesima prova al di sotto degli standard richiesi da parte di George Russell. Un campanello d'allarme che non può non preoccupare i Men in Black sul finire di un stagione trionfale.
ANDREA KIMI ANTONELLI
"È stata una gara davvero insolita ed emozionante, anche se ovviamente è frustrante finire così. Siamo stati in lotta per la vittoria per tutta la durata della gara. Entrando nell'ultimo giro volevo restare dietro Max e mantenere disponibile la modalità sorpasso per darmi la migliore possibilità possibile sugli ultimi rettilinei. Per farlo ho sollevato il piede dal gas, purtroppo questo ha compromesso l'impiego della batteria e sono uscito dalla chicane con pochissima energia. Così non ho potuto attaccarlo e ho finito per perdere anche il podio. Peccato perché sentivo che oggi avevamo davvero la possibilità di vincere. Ci sono stati però molti aspetti positivi. Ci sono stati cambiamenti di posizione, bisognava essere molto attenti a livello di strategia con il posizionamento e la gestione della batteria. Ho imparato molto dalla gara e anche da queste condizioni, dove so di avere ancora margine per migliorare. Ci restano due gare e vogliamo continuare a lottare per le vittorie e chiudere la stagione alla grande".
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GEORGE RUSSELL
"È stata una gara incredibilmente insolita e ovviamente sono deluso da come è finita la mia. La scia era potentissima e le diverse strategie di gestione della batteria hanno fatto sì che la classifica cambiasse in continuazione. Con pochi giri rimasti sapevo che se volevo lottare con Max per la vittoria, dovevo essere P2 all'ultimo giro. Ho visto l'opportunità di superare Kimi e ci ho provato. Purtroppo ho commesso un piccolo errore e ne ho pagato il prezzo. Non sono soddisfatto dell'esito della mia gara ma non rimpiango di aver deciso di provarci. Avrei potuto essere prudente e probabilmente portare a casa il terzo posto ma a questo punto della stagione voglio lottare per la vittoria. Oggi non ha funzionato, ma almeno ci abbiamo provato".