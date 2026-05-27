Roland Garros: per Coco Gauff incidente d'auto prima dell'esordio

Uno spavento prima dell'esordio al Roland Garros, ma anche un segnale "di buon auspicio". Coco Gauff, campionessa in carica del Roland Garros, ha rivelato l'incidente d'auto che le e' capitato prima dell'esordio nello Slam parigino di quest'anno. In un'itervista a TNT Sports, l'americana numero 4 al mondo ha raccontata di essere stata costretta a prendere un taxi per arrivare all'impianto, visto che l'auto che la stava portando ai campi per affrontare la connazionale Townsend (poi battuta agevolmente 6-4 6-0) "era andata a sbattere contro un palo". "Ho sentito una leggera scossa. Ho rovesciato del succo dappertutto in macchina. Dato che era completamente distrutta, alla fine abbiamo preso un taxi", le parole della giovane campionessa Usa. "È stata una giornata frenetica, ma credo che possa essere di buon auspicio - ha aggiunto sorridendo - Quando succede qualcosa del genere, ti aiuta a non pensare troppo alla partita. Sono semplicemente felice di essere qui, sana e salva".