Qualcuno in Francia ha speso 700 mila euro per un'auto cinese

La caratteristica più impressionante delle automobili elettriche, è la capacità di fare una sintesi efficace di prestazioni e contenuti tecnologici a un prezzo nettamente inferiore rispetto alla concorrenza occidentale. Un'economia di scala senza eguali è il "segreto" della ricetta, che sta trovando sempre maggiore consenso. Eppure, questo non esclude a priori la possibilità di fare auto molto costose.

Da record

La Denza 9GT appartiene a questa categoria di veicoli. Costruita dal marchio di lusso di BYD, rappresenta la massima espressione di tecnologia, prestazioni e dinamica di guida a disposizione del grande gruppo cinese. Costruita per essere un'alternativa - valida - a Porsche e Bentley, è disponibile in una versione completamente elettrica e ibrida plug-in. Un'auto senza dubbio intrigante, che supera i 1.000 CV di potenza e che - in Italia - è disponibile a un prezzo di poco superiore ai 100 mila euro. Eppure in Francia...

Super prezzo

BYD ha realizzato una versione super esclusiva della 9 GT in un unico esemplare, in collaborazione con il marchio di orologi Chopard. Gli interni sono stati personalizzati con una generosa dose di pelle di alta qualità e legno per i rivestimenti. Il logo della maison svizzera è presente in plancia e sono stati realizzati due segnatempo in oro e diamanti per l'occasione. Presentata durante il festival del cinema di Cannes, è stata messa all'asta per un'associazione benefica e venduta a 700 mila euro.