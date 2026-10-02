Verstappen lancia la sfida: Antonelli nel "panino" delle Ferrari

Quinto tempo per il capofila del Mondiale Kimi Antonelli nel "panino" delle Ferrari. AKA incassa oltre un secondo (e sessanta millesimi) dalla vetta. Davanti a lui Charles Leclerc (+0.847), alle sue spalle l'altra SF-26 di Lewis Hamilton con un tempo di dieci millesimi superiore a quello dello stesso. Pierre Gasly è settimo con la Alpine-Mercedes, seguito dalle due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindbland, mentre Nico Hulkenberg sigilla la top ten, alle cui porte (undicesimo) restano Oscar Piastri e Lando Norris con la McLaren che - come d'abitudine - al via del weekend gioca a carte coperte sull'assetto da qualifica ma mostra già un passo gara potenzialmente superiore alla concorrenza. Dietro al team campione del mondo ci sono Gabriel Bortoleto con l'altra Audi e Fernando Alonso con una Aston Martin in crescita. Quattordicesimo e quindicesimo tempo per le Haas-Ferrari con l'ormai separato in casa Essteban Ocon davanti a Oliver Bearman. Alle loro spalle per l'inglese di origini thai Alexander Albon (per il quale questo è una sorta di secondo GP di casa) con la Williams e l'altra Aston Martin di Lance Stroll. Diciannovesimo tempo per Franco Colapinto (Alpine) davanti a Carlos Sainz (Williams). Inizia dal fondo il weekend Cadillac: penultimo e ultimo tempo per Valtteri Bottas e Sergio Perez.