PROVE LIBERE 1

Verstappen lancia la sfida: Antonelli nel "panino" delle Ferrari

Il pilota olandese davanti a tutti sulla pista sporchissima e scivolosa di Sepang

di Stefano Gatti
02 Ott 2026 - 07:47
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Per la prima sessione del Gran Premio del Bahrain la pista di Sepang offre molto... appropriatamente un asfalto in modalità "desert storm": tanta polvere sollevata dalle monoposto e aderenza precaria nel turno inaugurale del weekend che si chiude con il miglior tempo di Max Verstappen che - prima di dedicarsi come il resto del gruppo alla simulazione del passo gara - mette a segno un time attack da un minuto, 37 secondi e 520 millesimi. Vincitore nove anni fa dell'ultimo Gran Premio di Formula Uno (della Malesia in quel caso) andato in scena da queste parti, il quattro volte campione del mondo olandese prevale per 383 millesimi sul lanciatissimo (dopo il successo di cinque giorni fa a Baku) George Russell con la migliore delle Mercedes in livrea speciale dedicata allo sponsor. Red Bull sul podio virtuale delle FP1 anche con Isack Hadjar che completa il turno con un ritardo di 783 millesimi dal suo capitano.

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Quinto tempo per il capofila del Mondiale Kimi Antonelli nel "panino" delle Ferrari. AKA incassa oltre un secondo (e sessanta millesimi) dalla vetta. Davanti a lui Charles Leclerc (+0.847), alle sue spalle l'altra SF-26 di Lewis Hamilton con un tempo di dieci millesimi superiore a quello dello stesso. Pierre Gasly è settimo con la Alpine-Mercedes, seguito dalle due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindbland, mentre Nico Hulkenberg sigilla la top ten, alle cui porte (undicesimo) restano Oscar Piastri e Lando Norris con la McLaren che - come d'abitudine - al via del weekend gioca a carte coperte sull'assetto da qualifica ma mostra già un passo gara potenzialmente superiore alla concorrenza. Dietro al team campione del mondo ci sono Gabriel Bortoleto con l'altra Audi e Fernando Alonso con una Aston Martin in crescita. Quattordicesimo e quindicesimo tempo per le Haas-Ferrari con l'ormai separato in casa Essteban Ocon davanti a Oliver Bearman. Alle loro spalle per l'inglese di origini thai Alexander Albon (per il quale questo è una sorta di secondo GP di casa) con la Williams e l'altra Aston Martin di Lance Stroll. Diciannovesimo tempo per Franco Colapinto (Alpine) davanti a Carlos Sainz (Williams). Inizia dal fondo il weekend Cadillac: penultimo e ultimo tempo per Valtteri Bottas e Sergio Perez.

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