Ecco la nuova BMW Serie 3: motori benzina e addio diesel

Alla fine è successo davvero: la nuova BMW Serie 3 abbandona il motore a gasolio. Addio per sempre. Una scelta forse sofferta, sicuramente che farà discutere perché la berlina bavarese per antonomasia ha costruito parte del suo successo sull'efficienza del diesel. Ma i tempi passano e la nuova generazione sarà soltanto benzina mild hybrid, probabilmente anche plug-in.

Neue Klasse

Un cambiamento epocale e BMW ha utilizzato lo stile Neue Klasse come strumento di rottura verso una nuova destinazione di mobilità: design fresco con linee robuste e spigolose. Messo in soffitta il doppio rene (criticatissimo), la calandra è stata interpretata riprendendo "pari pari" quanto visto sulla i3. Per la prima volta, BMW ha costruito il suo nuovo linguaggio visivo partendo dalle automobili elettriche per poi replicarlo su tutte le altre motorizzazioni.

Tecnologia

BMW è tra i marchi che più si sono dedicati allo sviluppo di una tecnologia definita "gamification": avvicinare l'esperienza d'uso a bordo di un veicolo all'immediatezza di un videogioco. Anche all'interno, non cambia nulla rispetto a quanto già visto su i3 e sul SUV iX3. L'intero abitacolo è costruito attorno al sistema Panoramic iDrive che integra il Panoramic Vision: una "striscia" alla base del parabrezza che proietta tutte le informazioni di guida.

Benzina e stop

La più importante novità è rappresentata dall'assenza di motorizzazioni a gasolio. Il carburante che ha "fatto grande" la Serie 3 (e BMW in generale) sarà sostituito da unità a benzina mild hybrid, considerate all'altezza del compito. La base d'ingresso sarà la 318 con motore 2.0 litri quattro cilindri da 156 CV e trazione posteriore, mentre la 320 conserva le medesime caratteristiche ma con 211 CV di potenza. Al vertice, per ora, la M350 xDrive con il 3.0 litri sei cilindri in linea da 443 CV e trazione integrale. Chissà la M3.