Gli arbitri tornano in tv: "Progetto in corso per spiegare determinati episodi"
Il dt dell'Aia Messina allo scoperto su una nuova trasmissione erede di "Open Var": "Non so come si chiamerà e se saremo pronti per la ripresa, ma Figc e Dazn ci stanno lavorando"
La "rivoluzione Orsato" non ha solo fatto sparire il Var dai campi della Serie A, ma anche dalla tv. Almeno per adesso. Perché sembra che l'esperimento "Open Var", approdato su Dazn nelle precedenti due stagioni, possa essere ripetuto, magari con una nuova formula. Lo ha fatto intendere chiaramente il direttore tecnico dell'Aia, Domenico Messina, parlando a Lissone in occasione dell'incontro degli arbitri con i media.
"Non so se si chiamerà così o in altro modo, la Federazione sta studiando col detentore dei diritti un sistema che possa portare al pubblico la spiegazione su determinati episodi. Non so se saremo pronti per la 6ª giornata di campionato, ma è comunque un progetto in corso", ha detto anche a SportMediaset.