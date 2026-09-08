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La nuova BMW Serie 3 avrà la modalità Drift

Una prerogativa della M350 con trazione integrale e motore sei cilindri in linea mild hybrid da 443 CV sotto il cofano

di Redazione Drive Up
08 Set 2026 - 10:09
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© Ufficio Stampa

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La prossima BMW Serie 3 non sarà soltanto elettrica e i collaudi della versione con motore a combustione sono quasi terminati. Il costruttore bavarese intende proseguire su queste due linee parallele il più a lungo possibile, continuando a offrire sotto il cofano il suo mitico motore 3.0 litri sei cilindri in linea (anche se mild hybrid).
Per andare di traverso
La nuova generazione dello storico modello sarà declinata in differenti configurazioni e al vertice ci sarà la M350 xDrive da 443 CV (la M3 fa storia a sé). Quest'ultima introdurrà un'interessante novità per gli appassionati di guida sportiva: il Drift Moment, uno strumento che permetterà di inviare tutta la coppia del motore alle sole ruote posteriori. Quindi sì: sarà possibile "mettere di traverso" anche una versione meno estrema di Serie 3.
Anche a 4 cilindri
Il sei cilindri in linea e la possibilità di "driftare" accendono gli entusiasmi ma non fanno, ovviamente, volumi. Affinché la Serie 3 possa continuare a essere un successo commerciale, BMW costruirà una gamma motori ampia che possa soddisfare ogni esigenza di utilizzo. Il 2.0 litri quattro cilindri mild hybrid continuerà a essere disponibile (anche diesel) e sarà, probabilmente, declinato almeno una variante ibrida plug-in

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