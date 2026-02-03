Porsche potrebbe cancellare la 718 elettrica

L’elettrico sportivo, per Porsche, potrebbe fermarsi prima del via. Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, la Casa di Stoccarda starebbe valutando lo stop allo sviluppo delle 718 Cayman e Boxster a batteria, un progetto dato per imminente solo pochi mesi fa. A rimescolare le carte è anche il cambio al vertice: il nuovo CEO - Michael Leiters - in carica dal 1° gennaio 2026, starebbe riesaminando le priorità industriali del marchio.

Un progetto diventato troppo pesante

Alla base del possibile dietrofront ci sono due fattori chiave: l’aumento dei costi e i ritardi accumulati nello sviluppo. Le voci di difficoltà circolano da tempo e nel 2025 il fallimento di Northvolt avrebbe imposto una pausa forzata. Un segnale importante era arrivato anche a settembre, quando Porsche aveva confermato che la nuova generazione della 718 avrebbe comunque mantenuto motori termici, posizionati addirittura al vertice della gamma.

Cosa cambia

Il contesto non aiuta. Vendite in calo in Cina, nuove tariffe negli Stati Uniti e una pressione crescente sugli investimenti. In questo scenario, puntare su sportive elettriche costose, complesse e dal ritorno commerciale incerto potrebbe non essere la mossa più razionale. Se davvero le 718 elettriche dovessero uscire di scena, il marchio potrebbe continuare ad affidarsi a ciò che sa fare meglio — motori, emozione e margini solidi — mentre aspetta un momento più favorevole per l’elettrico puro.