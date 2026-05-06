Altobelli: "Beccalossi era inarrivabile, riportava il calcio di strada sui campi della Serie A"

Uno assieme all'altro, compagni di squadra, amici nella vita: Beccalossi e Altobelli, il Becca e Spillo. Sempre insieme, prima al Brescia e poi all'Inter. Uniti, dentro e fuori dal campo. Anche in questo anno difficile per Evaristo Beccalossi, morto nella notte a 69 anni, Altobelli gli è sempre stato accanto. Pur non riuscendo ad accettare che la malattia potesse aver segnato così profondamente quello che definiva un fratello: "Cosa ci univa? L'amicizia profonda. E poi in campo ci capivamo al volo", racconta all'ANSA Altobelli che non riesce a darsi pace per la morte dell'amico nonostante fosse ormai preparato a dirgli addio. "Arrivai a Brescia nel 1974 - ricorda l'ex attaccante -: lui giocava nella Primavera che poi avrebbe vinto lo scudetto, io feci qualche partita con loro e poi salii in prima squadra. Abbiamo condiviso tutto: le squadre, prima il Brescia e poi l'Inter, le partite, i dopogara. Quando litigavamo con qualcuno ci spalleggiavamo".